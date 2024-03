A parlare della coppia è Candida Morvillo: secondo lei Chiara e Fedez stanno attraversando una profonda crisi ma non sono vicini al divorzio.

Non si fermano le indiscrezioni e i gossip sulla crisi dell’anno, quella tra Fedez e Chiara Ferragni. A parlare della coppia questa volta è stata Candida Morvillo, la giornalista che ha realizzato la recente intervista a Chiara Ferragni per il Corriere della Sera.

Le dichiarazioni di Candida Morvillo

Candida Morvillo è stata ospite della puntata di Mattino Cinque trasmessa martedì 5 marzo. Nel corso del programma ha spiegato che secondo lei è prematuro parlare di divorzio e che in realtà Chiara e Fedez non si starebbero separando.

“Io sento tutti che parlano di divorzio, nei talk televisivi e sui giornali siamo alla separazione dei beni, ai conti di chi tiene quale casa, ma questo non è quello che lei ha detto.”- ha dichiarato la giornalista -“Non è la sensazione che io ho avuto parlando con lei e conoscendo anche lui. A me sembra molto chiaro.”

“Le cose stanno come ha detto lei. Stanno affrontando una crisi più profonda del solito. La mia sensazione è che è una crisi aperta a tutti i possibili sviluppi. Certo, anche eventualmente allo scenario di un divorzio, però non siamo a un passo dalla decisione.” – conclude Morvillo.

Cosa ha detto Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha parlato della crisi con il marito durante la sua intervista con Fazio a Che tempo che fa andata in onda il 3 marzo. In quell’occasione l’influencer ha dichiarato di non sapere quale sarà il futuro del suo matrimonio: “Vediamo, non so come andrà con Federico“.

Chiara Ferragni e Fedez

“Si pensa che ci sia qualcuno che decide una crisi tra me e mio marito, quando purtroppo non è così. Mi piacerebbe ma non è così. È un po’ triste, mi dispiace e mi fa star male.” – ha concluso Chiara.

