Levante ha parlato di quello che ha dovuto subire dal suo ex fidanzato: la cantante è stata anche ricattata con filmini e foto private.

Anche Levante ha una relazione tossica e fatta di abusi alle spalle. A raccontarlo è la stessa cantante che, in una lunga intervista per Vanity Fair, ha deciso di parlare per la prima volta di ciò che le è successo. “Sono stata con un uomo che ha deciso di non rassegnarsi al mio ‘non ti amo.'” – ha dichiarato parlando dell’ex fidanzato.

Levante parla di ciò che ha subito dal suo ex fidanzato

Alla domanda su come sia iniziato tutto, Levante risponde: “Proprio una decina di anni fa mi sono infatuata di un uomo. Da subito è stato molto geloso. Mi controllava: “Dove sei? Perché non mi rispondi?”. Il più delle volte mi ero solo addormentata sul divano e non avevo sentito il cellulare.“

“Eppure, in una sorta di meccanismo malato, dovevo giustificarmi con lui. Erano segnali, sia i suoi sia i miei. A ogni modo ho capito abbastanza in fretta che non ero innamorata e gliel’ho detto. Non potendomi più avere ha perso le staffe“.

Levante: “Potevo essere io”

Poi Levante ha parlato della paura e del dolore che quella relazione le ha causato. “Ha tentato di ricattarmi: aveva dei nostri filmati, file privati. Mi chiamava in continuazione: ‘Sto male’, mi implorava, e così passavo ore al telefono a cercare di tranquillizzarlo.” – ha confidato.

Levante

“Mi ha scritto 980 mail nel giro di un mese, che significa circa 30 ogni giorno. Tutti attorno a me erano preoccupati: i famigliari, le amiche… Io ero spaventata, ma forse non abbastanza, in quel momento. Non pensavo che arrivasse a farmi del male, temevo più per lui, come raccontava alla sorella Giulia Cecchettin” – ha poi concluso Levante.

Riproduzione riservata © 2024 - NM