Durante un vecchio concerto Geolier ha dedicato un “vaffa” al suo ex datore di lavoro che era tra il pubblico: il video è diventato virale.

Geolier ha sempre parlato apertamente del lavoro che faceva prima di diventare un cantante famoso, ossia il saldatore. Quello che non sapevamo era però che il rapper napoletano provasse tutto questo astio nei confronti del suo ex datore di lavoro.

Sui social è infatti diventato virale un video di un vecchio concerto di Geolier in cui il cantante insulta il suo ex datore di lavoro, presente tra il pubblico, con un “vaff****o”.

Geolier insulta il suo ex datore di lavoro

“Volete sapere una cosa? Chi mi dava lo stipendio sta qui stasera!” – urla Geolier da sopra il palco. Nel video girato durante un vecchio concerto si vede il rapper che fa una speciale dedica non verbale al suo ex datore di lavoro alzando il dito medio al cielo.

Poi il rapper dice: “Sono piu bravo a fare il rapper che a saldare. Seguite i vostri sogni guagliò, non li dovete solo avverare, li dovete anche difendere, perché un sacco di persone faranno in modo a non farli avverare…“.

Geolier: il video dell’insulto diventa virale.

Il video in cui di vede il rapper alzare il dito medio risale ad un paio di anni fa, ma di recente è diventato viralissimo sui social. La clip è particolarmente significativa perchè risale ad un periodo in cui Geolier, pur facendo concerti, ancora non aveva raggiunto la fama che ha oggi.

Geolier al Festival di Sanremo 2024

Sui social il gesto del cantante ha attirato tantissime critiche. Alcuni utenti infatti ritengono che il cantante sia troppo superficiale e che faccia passare un messaggio sbagliato: che ci sia qualcosa di male a fare un mestiere normale come quello del saldatore. Geolier non ha ancora commentato le immagini.

