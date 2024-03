Sangiovanni sta attraversando un periodo di crisi personale: il cantante è ricomparso sui social grazie all’incontro con Gianni Morandi.

Sangiovanni ha deciso di prendersi un periodo di pausa dalla musica a causa di una crisi, artistica e personale, che sta attraversando. Il giovane cantante era anche sparito dai social facendo preoccupare i suoi fan. Oggi è ricomparso sui social grazie ad una foto postata su Instagram da Gianni Morandi.

Sangiovanni: l’incontro con Gianni Morandi

“Che piacere incontrare il mio amico Sangio“, ha scritto Gianni Morandi in un post su Instagram in cui il cantante ha pubblicato un selfie scattato proprio insieme a Sangiovanni. I due si sono incontrati a Bologna, città natale di Morandi, ed hanno mangiato insieme in una trattoria tipica emiliana.

Molti i fan di Sangiovanni rincuorati da questa apparizione. Un utente scrive: “Gianni, la tua esperienza di vita in questo lavoro può far solo del bene a questo ragazzo. Se puoi, stagli vicino. Un abbraccio ad entrambi“. Il giovane cantante è infatti sparito dai social ormai da diverso tempo, dopo aver annunciato la cancellazione dei suoi concerti e il rinvio dell’uscita del nuovo album.

L’ultima apparizione di Sangiovanni sui social

L’ultima apparizione social di Sangiovanni risale al 15 febbraio quando il cantante ha annunciato la sua intenzione di prendersi una pausa dalla musica per ritrovare le energie e la motivazione. Sangiovanni ha anche deciso di non far uscire, almeno per il momento, “Privacy”, il suo nuovo album, e di cancellare il concerto al Forum di Assago.

A tre settimane di distanza Sangiovanni è ricomparso su Instagram, non sul suo profilo ma su quello del suo amico Gianni Morandi. I due lo scorso anno hanno collaborato alla realizzazione del remix di “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”.

