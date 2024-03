Subito dopo Gianluca Grignani sarebbe stato trasportato in ospedale, ma l’artista rivela: “Non ero lì per me”.

Secondo il quotidiano Libertà, Gianluca Grignani è stato vittima di un presunto malore mentre cantava sul palco di Piacenza, e conseguente ricovero in ospedale nella notte tra il 3 e il 4 marzo. Tuttavia, l’artista ha prontamente smentito queste voci, precisando che la sua presenza in ospedale non era legata a problemi personali di salute.

Il presunto malore durante l’esibizione

La notte scorsa, Gianluca Grignani si trovava in un locale di Piacenza per esibirsi con le sue canzoni migliori, ma ad un certo punto della serata il cantante – secondo quanto hanno speculato i media locali – sarebbe stato colto da un malore improvviso. Successivamente, sarebbe stato trasportato urgentemente in ospedale, passando una notte in osservazione.

Questo è quanto, lunedì mattina, il quotidiano piacentino Libertà ha diffuso. Grignani “è stato improvvisamente colto da un malore mentre si trovava in un locale in provincia di Piacenza”, dichiara il giornale. Nessun dettaglio aggiuntivo, se non l’indiscrezione secondo la quale l’artista “è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale Guglielmo Da Saliceto da un equipaggio della Croce rossa”.

La smentita di Grignani sui social

Ma ecco che, con un video pubblicato su Instagram, Gianluca Grignani ha chiarito la situazione smentendo tutte le voci che circolavano nelle ultime 24 ore. “Sono passato in ospedale per una cosa che non era mia e non posso dire… per chi. È uscita la notizia, sinceramente non ho voglia di parlarne. Non ho avuto nessun calo di pressione e poi che palle”, chiosa il cantante.

“L’ultima volta dicevano che avevo bestemmiato, ora che ho avuto un calo di pressione, la prossima che cammino sulle acque. Ci vediamo ai concerti, ciao”, conclude Gianluca, mostrando il suo disappunto per le notizie infondate.

Intanto, si appresta a iniziare un nuovo tour “Residui di Rock’n’Roll”, che lo vedrà esibirsi nei principali club italiani: un’occasione per l’artista di ripercorrere la sua trentennale carriera e di connettersi con il pubblico attraverso le sue canzoni.

