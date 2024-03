Lorenzo Fragola ha parlato del periodo in cui Fedez è stato suo giudice ad X Factor: sostiene di non aver ricevuto alcun supporto dal rapper.

Arrivano altre critiche per Fedez: questa volta a lamentarsi di lui è Lorenzo Fragola, di cui il rapper è stato giudice e mentore ad X Factor nel 2014. Quell’edizione per altro venne vinta dallo stesso Fragola. Il cantante ha dichiarato di avere un rapporto pessimo con il Fedez e di non aver ricevuto da lui alcun supporto.

Lorenzo Fragola: la partecipazione a Sanremo

Subito dopo X Factor, nel 2015, Lorenzo Fragola ha partecipato al Festival di Sanremo. In quel periodo Fedez era suo manager: il rapporto durò pochissimo, circa 4 mesi. In un’intervista per Il Messaggiero, il cantante ha dichiarato: “Mi ritrovai in gara al Festival di Sanremo a soli 19 anni, subito dopo X Factor. Ero stato in studio di registrazione una volta.”

“Non sapevo neppure cosa stessi facendo. Ma la minaccia che si prospettava da parte di chi lavorava con me in quel momento suonava più o meno così: ‘Se non vai a Sanremo rischi di non poter fare questo lavoro a lungo termine‘. Mettetevi nei panni di un diciannovenne: cosa avrei dovuto fare?“.

Il racconto è quello di un giovane schiacciato dal peso del successo, arrivato improvvisamente da un giorno all’altro. “Non mi veniva dato neppure il tempo di ragionare su quello che stavo facendo” – ha dichiarato Lorenzo Fragola.

Il rapporto con Fedez

Poi al cantante, nel corso dell’intervista, è stato chiesto: “Fedez, il suo manager, che supporto le diede in quei mesi turbolenti?“. La risposta di Fragola non lascia dubbi circa i suoi sentimenti nei confronti del rapper: “Il rapporto, pessimo, durò pochissimo. Non aveva niente a che fare con il mio modo di vedere le cose.”

Poi prosegue: “Era stato il mio giudice e in un momento in cui non sapevo di chi fidarmi mi aggrappai a lui. Non avevo molta scelta. Da parte sua non ricevetti supporto.”

