Viene a mancare all’età di 79 anni Franco Tozzi, musicista e fratello del noto cantante Umberto che lo ricorda con una foto.

È un momento di grande dolore per Umberto Tozzi e la sua famiglia, dopo la morte del fratello Franco scomparso ieri all’età di 79 anni. Anche lui musicista e cantautore, come il fratello era apprezzato nel panorama musicale italiano, noto soprattutto per la canzone “I tuoi occhi verdi”. La triste notizia è stata annunciata con dolore da suo fratello.

Il messaggio toccante di Umberto Tozzi

Franco Tozzi muore a Cuneo, a 79 anni, colpendo profondamente il mondo della musica, in particolare coloro che hanno conosciuto e apprezzato il talento di entrambi i fratelli. E’ stato il fratello Umberto ad esprimere il suo dolore per la perdita del fratello attraverso un messaggio toccante pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“Ringrazio dal profondo del cuore tutte le persone che mi sono vicine in questo momento di grande dolore. Riposa in pace, Franco”, si legge nel post social, che trasmette l’immensa tristezza per la scomparsa di un talentuoso musicista e, soprattutto, di un caro fratello.

La Carriera di Franco

Nato a Rodi Gargano (Foggia), Franco Tozzi si trasferì con la famiglia a Torino negli anni Sessanta. Proprio qui, dopo aver lasciato il suo lavoro presso lo stabilimento Lancia di Chivasso, divenne popolare nel mondo della musica.

Fu proprio in quel periodo che il fratello Umberto iniziò la sua carriera come chitarrista nella sua band, i Kansas. Ma il vero successo per Franco arrivò solo con la canzone “I tuoi occhi verdi”, che ottenne un notevole successo, vendendo addirittura 800.000 copie, un risultato straordinario per quegli anni.

Tuttavia, la sua carriera subì un’interruzione a causa del servizio militare, che lo allontanò temporaneamente dal mondo della musica. Ma al suo ritorno, nel 1966, partecipò al Festival di Sanremo con la canzone “Io non posso crederti”.

La morte di Franco giunge a pochi giorni dall’inizio della prossima edizione del Festival di Sanremo, durante il quale Umberto Tozzi avrebbe dovuto esibirsi insieme ai The Kolors nella serata dei duetti. Questa sarebbe stata un’importante occasione per rendere omaggio al contributo di Franco alla scena musicale italiana.

