Le due artiste un tempo erano molto amiche, adesso si insultano a vicenda tramite i testi delle loro canzoni.

Nicki Minaj e Megan Thee Stallion erano così amiche che nel 2019 hanno pubblicato insieme un brano, “Hot Girl Summer“, che ha riscosso davvero molto successo. Adesso le due cantanti sembrano non potersi più sopportare e si lanciano reciproche frecciatine tramite i testi delle loro canzoni. Vediamo cosa è successo.

Nicki Minaj contro Megan Thee Stallion: cosa è successo

Tutto ha avuto inizio a gennaio 2021, quando Minaj, d’improvviso, ha smesso di seguire su Instagram l’amica e collega Megan Thee Stallion. I fan hanno però scoperto cosa fosse successo tra le due solamente nel settembre del 2022, quando Nicki Minaj ha pubblicato il brano “Seeing Green” con Drake e Lil Wayne. Nella canzone la rapper accusa l’ex amica di averla costretta a bere alcol nel 2020, periodo in cui lei stava cercando di rimanere incinta (ha poi dato alla luce il primo figlio quello stesso anno).

In un’intervista per Apple Music Minaj ha raccontato: “Immagina di dire a qualcuno che in quei giorni non volevi esagerare perché desideravi una gravidanza. Immagina se quella stessa persona ti rispondesse di andare in clinica“. La situazione si è ulteriormente deteriorata l’anno seguente con la pubblicazione di “Red Ruby Da Sleeze” da parte di Nicky Minaj. Nel brano la rapper ha nuovamente attaccato Megan Thee Stallion facendo riferimento al litigio avuto da quest’ultima con il compagno Tory Lanez, poi condannato a 10 anni di carcere per averle sparato ai piedi mentre era in preda all’alcool.

Nicki Minaj contro Megan Thee Stallion: gli ultimi sviluppi

La lite tra le due artiste è degenerata ulteriormente il 26 gennaio con la pubblicazione dell’ultimo singolo di Megan Thee Stallion, “Hiss“. Nella canzone la rapper insulta Minaj e il marito Kenneth Petty, condannato nel 1995 per aver molestato una ragazzina di 16 anni.”Queste put**ne non sono arrabbiate con Megan, ma con la legge di Megan”: queste le parole della cantante, che si riferiscono alla legge che obbliga i molestatori ad apparire su un registro che Petty si sarebbe rifiutato di firmare.

La risposta di Nicky Minaj non si è fatta attendere. Infatti, nel suo ultimo pezzo intitolato “Big Foot“, Minaj accusa la rivale di ogni sorta di bassezze: di non scrivere i suoi pezzi, di aver mentito sulla liposuzione, di essere un’alcolista, di essere stata cacciata da un party di Kylie Jenner e aver persino mentito sulla morte della madre durante uno show.

