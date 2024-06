Chi è Megan Thee Stallion, la rapper di Savage che ha avuto un flirt con Lukaku

Megan Thee Stallion: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla rapper della hit virale Savage.

Megan Thee Stallion è con tutta probabilità la stella femminile più brillante del rap americano negli ultimi anni. Figlia d’arte dall’immenso talento, ha fatto parlare di sé in questi mesi per la sua autostima, per le tematiche esplicite delle sue canzoni e soprattutto per aver conquistato la stima di Beyoncé. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Megan Thee Stallion: biografia e carriera

Megan Jovon Ruth Pete, questo il vero nome di Megan Thee Stallion, è nata a San Antonio, in Texas, il 15 febbraio 1995 sotto il segno dell’Aquario. Cresciuta con la passione per l’hip hop, a 16 anni ha iniziato a scrivere i suoi primi pezzi.

Microfono cantante

Su consiglio della madre, non ha dato il via alla propria carriera fino ai 21 anni. Nel 2016 ha quindi debuttato con il suo primo mixtape, Rich Ratchet, in cui compare anche uno dei suoi primi successi: Like a Stallion. Ha pubblicato quindi il suo primo EP nel 2017, e ha ottenuto oltre quattro milioni di views su YouTube con il brano Last Week in H TX.

Dopo aver firmato il suo primo contratto discografico nel 2018, ha dato alle stampe in estate un nuovo EP e ha conquistato la critica specializzata. Nel 2019 ha raggiunto per la prima volta la Billboard Hot 100 con il brano Big Ole Freak, tratto dall’EP Tina Snow.

Il suo debutto nella Billboard 200 è invece arrivato con il mixtape Fever, trascinato dal successo del singolo Realer. Ormai diventata una delle rapstar emergenti più famose, ha collaborato con due grandi nomi della musica hip hop, Nicki Minaj e Ty Dolla Sign, nel brano Hot Girl Summer.

Ma la sua ascesa non è finita qui. Nel 2020 ha infatti pubblicato un terzo EP, Suga, in cui è possibile ritrovare il singolo Savage, diventato virale su TikTok nella sua versione originale e rilanciato in versione remix con la collaborazione di Beyoncé:

Conferma il suo successo anche con Wap, insieme a Cardi B, e nel 2021 conquista il Grammy per la miglior artista esordiente.

Cosa fa oggi Megan Thee Stallion

Dopo l’exploit di Savage e Wap la carriera di Megan non si è certo arenata. Ha continuato a mietere successi su successi nel 2022 e anche nel 2023, in particolare con il singolo Cobra. Nel gennaio 2024 ha debuttato in vetta alla classifica con Hiss e successivamente ha dato alle stampe l’album Megan.

Megan Thee Stallion: la discografia in studio

2020 – Good News

2022 – Traumazine

2024 – Megan

La vita privata di Megan Thee Stallion: chi è il fidanzato

La rapper non è mai stata un personaggio al centro del gossip, almeno fino al 2021, quando ha dichiarato sui social di essere fidanzata con un collega. Di chi si tratta? Del rapper Pardison Fontain.

I due si sono però lasciati nel 2023, e dopo qualche tempo l’artista americana ha iniziato una frequentazione con il calciatore Romelu Lukaku, ufficializzata durante il matrimonio di un altro calciatore, Lautaro Martinez.

Anche questa storia non ha avuto però grande fortuna. Attualmente non sappiamo se sia fidanzata o sia single.

Sai che…

– Megan Thee Stallion è alta 1 metro e 78.

– Non sappiamo dove abiti la rapper.

– Megan è figlia d’arte. Anche sua madre, Holly Thomas, era una rapper e si faceva chiamare Holly-Wood. Purtroppo è morta il 22 marzo 2019 per un tumore al cervello.

– Il suo nome d’arte deriva dal fatto che molti la chiamavano ‘stallone’ a causa della sua altezza ma anche del suo aspetto fisico.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Come attrice ha recitato, tra le altre cose, in Mean Girls e nelle serie Good Girls e She-Hulk: Attorney at Law.

– Nel 2024 è stata accusata di violazione del codice dei lavoratori da parte di un suo collaboratore. In particolare, sembra che lo abbia costretto a guardarla mentre faceva sesso in un’automobile.

– Tra le sue influenze più grandi ha menzionato in diverse interviste Pimp C, Biggie Smalls, Nicki Minaj e Lil’ Kim.

– Su Instagram Megan Thee Stallion ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale seguito da milioni di fan.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Megan Thee Stallion, ecco una playlist presente su Spotify: