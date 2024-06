Chi è Eleonora Buratto, celebre soprano italiano

Eleonora Buratto: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul noto soprano mantovano, celebre in tutto il mondo.

Non sarà Maria Callas, ma Eleonora Buratto è un nome già di grande peso nel mondo dell’opera. E non solo a livello italiano, ma internazionale. Artista in grado di salire sui palchi di tutti i più prestigiosi teatri al mondo, nonostante sia ancora giovane ha già alle spalle esperienze a dir poco invidiabili, frutto anche della sua collaborazione di lunga data col maestro Riccardo Muti. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Eleonora Buratto: biografia e carriera

Eleonora Buratto è nata a Mantova il 21 dicembre 1982 sotto il segno del Sagittario. Appassionata di musica fin da bambina, ispirata dal fratello si avvicina molto presto al mondo della musica rock e metal, cantando anche in alcune band. Dopo essersi diplomata al conservatorio di Mantova, si è perfezionata lavorando con una leggenda vivente come Luciano Pavarotti, per poi fare il suo esordio nel 2007 ne La bohème.

Luciano Pavarotti

La svolta della sua vita artistica arriva quando, dal 2009, inizia a lavorare insieme al direttore d’orchestra Riccardo Muti, a partire da Demofoonte, opera in cui interpreta Creusa. Sotto la direzione del maestro napoletano sale sui palchi dei teatri più importanti al mondo, cambiando spesso ruolo e partecipando a tutte le più celebri opere di tutti i tempi.

Nel corso degli anni è stata quindi Liù nella Turandot, la Contessa d’Almaviva ne Le nozze di Figaro, Norina nel Don Pasquale, Mimì ne La Bohème, cantando in teatri come il San Carlo di Napoli, la Scala di Milano, la Royal Opera House di Londra, il Metropolitan Opera di New York e molti altri luoghi dal fascino immortale.

Nel 2023 ha prodotto il primo Butterfly Gala, un evento benefico tenuto al Teatro Pavarotti-Freni di Modena per raccogliere fondi da destinare a una onlus che si occupa dei ‘bambini farfalla’.

Cosa fa oggi Eleonora Buratto

Anche nel 2024 ha continuato a lavorare in tantissimi progetti internazionali. Ha avuto modo tra l’altro di tornare a collaborare con Muti nel concerto in mondovisione Puccini secondo Mutti, tenuto a Lucca.

La vita privata di Eleonora Buratto: marito e figli

Non si conoscono molti dettagli sulla sua vita privata. Sappiamo però che da molti anni è fidanzata con un musicista, Emanuele Quaranta, trombonista tra i fondatori del Mascoulisse Quartet. Per il momento non si sono sposati e non hanno avuto figli.

Sai che…

– Da ragazza, grazie all’esempio del fratello, si è appassionata anche al rock e al metal di artisti come Pink Floyd, Dream Theater e Metallica.

– Vive da qualche anno insieme al fidanzato Emanuele Quaranta nel bresciano, luoghi di origine dello stesso Emanuele.

– La sua fama le ha permesso anche di diventare ambassador di diversi marchi di prestigio.

– Ha ricevuto il premio Franco Abbiati 2022 come miglior cantante.

– Nel 2023 è stata insignita del diploma di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

– Ama la buona cucina.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Eleonora Buratto ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower.