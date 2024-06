Chi è Kevin Federline, il rapper e ballerino ex marito di Britney Spears

Kevin Federline: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper e ballerino famoso per essere stato sposato con Britney Spears.

A regalargli la fama internazionale è stata sicuramente la lunga e importante storia d’amore con Britney Spears, la principessa del pop. Al di là del gossip, Kevin Federline ha però nella sua carriera vissuto diverse esperienze importanti, soddisfazioni che lo hanno reso un personaggio di tutto rispetto. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Kevin Federline: la biografia e la carriera

Kevin Earl Federline è nato a Fresno, in California, il 21 marzo 1978 sotto il segno dell’Ariete. Figlio di Mike, un meccanico, e di Julie, un’ex cassiera in una banca, ha vissuto con il padre dagli otto anni in poi a causa del divorzio dei suoi genitori. Appassionato di musica, ha lasciato la scuola al primo anno del liceo per entrare in un corpo di ballo, i Dance Empowerment, grazie al quale ha potuto ballare per artisti come Michael Jackson, Justin Timberlake, le Destiny’s Child, Pink e tanti altri grandi artisti.

Justin Timberlake

Come rapper debutta con il suo primo (e finora unico) album, Playing with Fire, nel 2006. Il suo primo singolo, Lose Control, è stato pubblicato nel giorno di Halloween del 2006. Nonostante la grande attesa, non ha pero ottenuto grande successo, soprattutto a livello di critica.

Oltre che come cantante e ballerino, si è fatto apprezzare anche come attore sia al cinema (in film come Street Dance Fighters del 2004 e American Pie presenta: Il manuale del sesso del 2009) che in televisione, in serie televisive come Will & Grace, CSI – Scena del crimine, One Tree Hill e anche Britney and Kevin: Chaotic.

Cosa fa oggi Kevin Federline

Negli ultimi anni si è focalizzato soprattutto sulla sua carriera da dj. Dopo più di una decade è riapparso in televisione per la prima volta per un’intervista nel settembre 2022.

La vita privata di Kevin Federline: moglie e figli

Kevin è stato fidanzato con un’attrice, Shar Jackson. Dalla loro storia sono nati i figli Kori Madison (il 31 luglio 2002) e Kaleb Michael Jackson (il 20 luglio 2004). Mentre Shar era in attesa del secondo figlio, Kevin ha deciso di lasciarla per iniziare una storia con Britney Spears.

I due si sono sposati il 18 settembre 2004 a Los Angeles, e hanno dato vita a Sean Preston il 14 settembre 2005 e Jayden James il 12 settembre 2006. Poco tempo dopo, il 30 luglio 2007, ha divorziato ufficialmente.

Nel 2008 ha iniziato una nuova storia, con l’ex pallavolista Victoria Prince. Anche stavolta ha avuto due figli: Jordan Kay (il 15 agosto 2011) e Peyton Marie (il 4 aprile 2014). Si sono sposati il 10 agosto 2013.

Chi è Victoria Prince, la moglie di Kevin Federline

Nata a Richland, Washington, il 2 dicembre 1982 sotto il segno del Sagittario, Victoria Prince è un’ex pallavolista, figlia di Mike e Brenda Prince. Ha una sorella di nome Tabitha.

Sai che…

– Ha utilizzato a volte lo pseudonimo K-Fed.

– Da ragazzo lasciò la scuola, ma successivamente ha terminato gli studi arrivando al diploma.

– Ha lavorato in qualche occasione anche nel wrestling, collaborando con la WWE. In particolar modo ha avuto una faida con John Cena.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– In questo momento non sappiamo dove abiti, ma è probabile che sia rimasto in California.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Kevin Federline, ecco una playlist presente su Spotify: