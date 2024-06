Chi è José Carreras, uno dei tenori più famosi di tutti i tempi

Jose Carreras: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul tenore che ebbe una relazione con Katia Ricciarelli.

È uno dei tenori più famosi al mondo, e non solo tra gli appassionati di musica classica e opera. José Carreras ha saputo diventare un nome conosciuto anche per il pubblico generalista, almeno in Italia. E non solo per aver fatto parte del trio dei Tre Tenori con Placido Domingo e Luciano Pavarotti, ma anche per la sua lunga storia d’amore con Katia Ricciarelli. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è José Carreras: biografia e carriera

Josep Maria Carreras i Coll, questo il suo nome completo, è nato a Barcellona il 5 dicembre 1946 sotto il segno del Sagittario. Appassionato di musica fin da bambino, già a otto anni si esibisce per la prima volta in pubblico, eseguendo La donna è mobile in una radio nazionale spagnola. Tre anni dopo è protagonista al Liceu, in anni in cui studia al conservatorio e continua a migliorare la propria formazione.

La sua performance nella Norma, nel ruolo di Flavio, gli permette di attirare l’attenzione del soprano più importante del mondo, Montserrat Caballé. Sotto l’ala protettiva della nota artista catalana la carriera di José subisce una clamorosa svolta. A 25 anni canta con sul palcoscenico londinese, in un’esecuzione della Maria Stuarda. Successivamente interpretano insieme oltre quindici opere, tra cui Madama Butterfly e La bohème.

Gli anni Settanta sono quelli della sua consacrazione a livello internazionale. Canta nei teatri più importanti di tutto il mondo, diventando il protagonista di tutte le opere più famose e importanti, anche al di là della collaborazione con Caballé.

Il successo prosegue negli anni Ottanta. In tutti questi anni incrocia la strada con alcune delle personalità di maggior prestigio del mondo della musica, tra cui Herbert von Karajan e Riccardo Muti.

Senza porsi particolari limiti, nel corso degli anni Ottanta comincia a cantare anche in ruoli non adatti alla sua voci, e in questo modo il suo strumento vocale finisce per usurarsi. Un problema che viene aggravato da una malattia che lo colpisce nel 1987. Al culmine della sua carriera, gli viene diagnosticata la leucemia, e i medici gli danno una possibilità su dieci di sopravvivere a lungo.

José però si rivela più forte di tutto e tutti: non solo riesce a sopravvivere, ma riprende anche la carriera da cantante. Nel 1990 fa il suo esordio, davanti a centinaia di milioni di spettatori durante i mondiali di calcio italiani all’interno dei Tre Tenori, con Placido Domingo e Luciano Pavarotti, facendo il suo ritorno nel mondo operistico. Da qui parte una seconda vita artistica, non priva di soddisfazioni.

Cosa fa oggi Jose Carreras

Nonostante l’età stia avanzando, Carreras continua a essere uno dei personaggi più influenti del mondo dell’opera, oltre che una delle voci più amate di tutti i tempi.

La vita privata di Jose Carreras: moglie e figli

José si è sposato due volte. Il suo primo matrimonio è avvenuto nel 1971 con Mercedes Perez ed è durato fino al 1992. Si è risposato nel 2006 con Jutta Jager. Anche questo matrimonio è finito, nel 2011.

Ha avuto due figli, Julia e Albert, nati entrambi negli anni Settanta. La sua storia d’amore più chiacchierata è stata però quella con Katia Ricciarelli, durata circa tredici anni. I due si sono conosciuti proprio sul lavoro, e insieme hanno cantato in tantissime opere, dal Trovatore alla Turandot.

Sai che…

– La malattia di José Carreras è la leucemia. Per cercare di combatterla, nel 1988 il tenore ha creato una fondazione per dare supporto agli studi contro questa malattia.

