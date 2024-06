Chi era Olivia Newton-John, la Sandy di Grease

Olivia Newton-John: la carriera, la vita privata, le canzoni e le curiosità sull’indimenticabile Sandy Olsson di Grease.

Olivia Newton-John è stata una delle popstar più importanti nella storia della musica australiana. Famosa in tutto il mondo soprattutto per il ruolo di Sandy nel film Grease, aveva in realtà alle spalle una lunga e fortunata carriera ricca di altri successi. Andiamo a scoprire tutte le curiosità su questa artista tanto coraggiosa quanto sfortunata.

Chi era Olivia Newton-John: biografia e carriera

Olivia Newton-John nacque a Cambridge, in Inghilterra, il 26 settembre 1948 sotto il segno della Bilancia. Trasferitasi in Australia con la famiglia all’età di 5 anni, iniziò a mostrare già durante gli anni della scuola amore per il canto, tanto da fondare una band con alcuni compagni, i Soul Four.

Dopo aver vinto un concorso canoro in Australia tornò in Inghilterra e incise nel 1966 il suo primo singolo per la Decca, Till You Say Be Mine. Cominciò così la sua carriera nel mondo della musica. La sua popolarità iniziò ad accrescersi quando negli anni Settanta conobbe Cliff Richard, con cui parte per una serie di concerti e ospitate in televisione.

Tra le sue prime grandi soddisfazioni vi fu la partecipazione nel 1974 all’Eurovision Song Contest con il brano Long Live Love, che le permise di classificarsi al quarto posto.

Nello stesso anno raggiunse il successo internazionale con singoli come If You Love Me e I Honestly Love You, e vinse anche i suoi primi due Grammy Award. Sull’onda del successo, nel 1977 le venne offerto il ruolo che cambierà la sua vita: quello di Sandy nel film musical Grease, con protagonista John Travolta.

Grazie a questa interpretazione, arrivò alla fama mondiale e raggiunse le classifiche musicali rimanendo nei primi posti per diversi mesi grazie ai brani simbolo della colonna sonora, come You’re the One That I Want:

La sua carriera musicale continuò con successi e collaborazioni di prestigio come quella con Andy Gibb. Con l’album Physical del 1981 conquistò un altro Grammy e si confermò come una delle popstar più amate a cavallo tra anni Settanta e Ottanta.

Nel 1988 tornò al successo con l’album The Rumour, in collaborazione con Elton John e Bernie Taupin. Ancora sull’onda del successo, nel 1992 le venne diagnosticato per la prima volta un cancro al seno. Cancellò obbligatoriamente i suoi impegni e si sottopose a svariate cure. Per fortuna riuscì a vincere la sua battaglia e tornò nel 1994 sulle scene.

Per una ventina d’anni riuscì a riprendersi il meritato successo, sia come cantante che come attrice. Ma nel 2017 le venne diagnosticato nuovamente il male che già l’aveva colpita negli anni Novanta. Sospese così il suo nuovo tour per riprendere le cure.

La morte di Olivia Newton-John

Forte e ottimista come sempre, Olivia ha continuato a lottare per la sua vita ancora per anni. Nel 2019 le è stato diagnosticato per la terza volta un cancro al seno. Il tumore era in uno stadio avanzato, e Olivia aveva deciso di non voler saper quanto le restava da vivere. Purtroppo, non molto.

L’8 agosto 2022 il marito, con un posto condiviso su Instagram, ha annunciato la sua morte, avvenuta in maniera pacifica nel suo ranch in California, all’età di 73 anni.

La discografia in studio

1971 – If Not for You

1972 – Olivia

1973 – Let Me Be There

1974 – Long Live Love

1974 – If You Love Me, Let Me Know

1975 – Have You Never Been Mellow

1975 – Clearly Love

1976 – Come on Over

1976 – Don’t Stop Believin’

1977 – Making a Good Thing Better

1978 – Totally Hot

1981 – Physical

1985 – Soul Kiss

1988 – The Rumour

1989 – Warm and Tender

1994 – Gaia: One Woman’s Journey

1998 – Back with a Heart

2000 – ‘Tis the Season

2002 – (2)

2004 – Indigo: Women of Song

2005 – Stronger Than Before

2006 – Grace and Gratitude

2007 – Christmas Wish

2008 – A Celebration in Song

2012 – This Christmas

2016 – Friends for Christmas

La vita privata di Olivia Newton-John: marito e figli

Olivia Newton-John ha avuto due matrimoni. Il primo con l’attore Matt Lattanzi è durato dal 1984 al 1995. Dalla loro unione è nata nel 1986 la figlia Chloe, oggi attrice e cantante. Le sue seconde nozze sono state quelle con John Easterling, un noto produttore. I due si sono sposati nel 2008.

Chi è John Easterling, il marito di Olivia Newton-John

Nato il 10 aprile 1952 sotto il segno dell’Ariete, John Easterling è un produttore rimasto abbastanza lontano dalle luci dei riflettori anche negli anni del matrimonio con la nota attrice. Sappiamo di lui che ha fondato un’azienda, Amazon Herb Company, dedicata alla sostenibilità ambientale.

Sai che…

– Olivia Newton-John era alta 1 metro e 68.

– Nel 1989 partecipò al video del brano Liberian Girl di Michael Jackson.

– Nel 2011 era stata ospite internazionale del programma Ti lascio una canzone di Antonella Clerici.

– Dove viveva Olivia Newton-John, si chiedono in molti tra i suoi fan. Dopo aver passato moltissimo tempo a Melbourne, dal 2009 si era trasferita in una splendida villa da 4 milioni di dollari in Florida. Gli ultimi anni li ha trascorsi però in un ranch in California.

– Non sappiamo a quanto ammontasse il suo patrimonio.

– Aveva un nonno importante, il fisico premio Nobel Max Born.

– Su Instagram Olivia Newton-John ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Esiste un account a lei dedicato anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Olivia Newton-John, ecco una playlist presente su Spotify: