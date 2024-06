Chi era Shifty Shellshock, il cantante e rapper dei Crazy Town morto a 49 anni

Shifty Shellshock: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante e rapper dei Crazy Town scomparso a soli 49 anni.

Nei primi anni Duemila è stato uno degli idoli di una generazione cresciuta tra rapcore e nu metal. Una fanbase importante che non lo aveva mai dimenticato, e che lo ha pianto, improvvisamente, nel giugno del 2024. Stiamo parlando di Shifty Shellshock, cantante e rapper morto a soli 49 anni. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi era Shifty Shellshock: biografia e carriera

Seth Brooks Binzer, questo il vero nome di Shifty Shellshock, nacque a Los Angeles il 23 agosto 1974 sotto il segno del Leone. Figlio di un videomaker, Rollin Binzer, crebbe con una grande passione per la musica fin da quando era molto giovane.

Microfono cantante

La svolta della sua vita arrivò nel 1992, quando conobbe il collega Epic Mazur, artista con cui fondò nel 1995 i The Brimstone Sluggers. Dopo le prime esperienze ancora piuttosto acerbe, nel 1999 cambiarono nome in Crazy Town, e cominciarono la loro ascesa.

Il loro grande successo arrivò nel 2001, quando pubblicarono il brano Butterfly, in grado di raggiungere la vetta della Billboard Hot 100 e di conquistare le classifiche di mezzo mondo, aprendo la strada al loro primo album, The Gift of Game:

L’exploit del debutto sembrava aprire le porte a una carriera brillante per la band. Lo scarso successo del secondo lavoro, Darkhorse, portò però il gruppo a entrare in crisi, fino allo scioglimento.

Si riformarono successivamente in varie occasioni: nel 2007 per esibirsi ancora dal vivo, nel 2015 per dare alle stampe il terzo album. Negli anni in cui non suonò con la band, comunque Shellshock si diede da fare anche da solista, pubblicando tra l’altro nel 2004 Happy Love Sick, il suo primo e unico album.

Shifty Shellshock: la morte

Il 24 giugno è stata diffusa da fonti come Kerrang! e NewsWeek la notizia della sua scomparsa a soli 49 anni. Il suo corpo è stato ritrovato, privo di vita, all’interno della sua abitazione di Los Angeles, confermata dal medico legale.

La vita privata di Shifty Shellshock: moglie e figli

Conosciamo pochi dettagli riguardanti la sua vita privata. Si sposò nel 2002 con Melissa Clark, madre di uno dei suoi figli, Halo. Dopo il divorzio, ebbe un’altra storia importante con Tracy Shellor. Dalla loro relazione nacque Gage, il suo secondogenito.

Sai che…

– Nel 2000 prese parte all’Ozzfest, ma dovettero abbandonare l’evento a causa di un episodio di violenza attribuito proprio a Shellshock.

– Fondò nel 2010 un altro gruppo, i Shifty and the Big Shots.

– Recitò in alcuni film.

– Ebbe alcuni problemi di tossicodipendenza. Non a caso, accetto di partecipare al reality show Celebrity Rehab.

– Non sappiamo a quanto ammontassero i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Shifty Shellshock non aveva alcun account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Shifty Shellshock, ecco una playlist presente su Spotify: