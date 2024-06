Chi è Rebecca Ferguson, la star della musica inglese lanciata da X Factor

Rebecca Ferguson: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante inglese ex protagonista a X Factor.

Tra le tante stelle lanciate nel mondo della musica da The X Factor, edizione inglese del talent ancora vivo e vegeto in Italia, c’è anche Rebecca Ferguson. Un’artista dalla voce straordinaria che abbiamo potuto ammirare non molto tempo fa anche sul palco dell’Eurovision Song Contest, seppur non come concorrente. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Rebecca Ferguson: biografia e carriera

Rebecca Caroline Ferguson, questo il nome completo della cantante britannica, è nata a Liverpool il 21 luglio 1986 sotto il segno del Cancro. Appassionata di musica fin da bambina, studia canto e musica molto presto, lavorando per realizzare il suo sogno: diventare una cantante professionista.

La grande occasione della sua carriera arriva nel 2010, quando prende parte alle audizioni per la settima edizione di The X Factor, ben figurando fin da subito. La sua avventura va avanti senza grandi problemi fino alla finale, in cui cede solo a Matt Cardle, chiudendo al secondo posto.

Terminata questa grande esperienza, firma un contratto discografico con la Syco Music e la Epic Records. Lavora quindi al suo album di debutto, e nel 2011 riesce a dare alle stampe Heaven, anticipato dal singolo Nothing’s Real But Love:

Il successo è importante, soprattutto in patria. Grazie a numeri di tutto rispetto, nel 2013 lavora al secondo album e arriva a collaborare con un altro grande nome della musica pop internazionale, John Legend.

Tra alti e bassi, tra dischi di matrice soul e altri con radici blues, continua a lavorare senza sosta fino al 2016, anni dell’uscita dell’album Superwoman.

Cosa fa oggi Rebecca Ferguson

Dopo diversi anni di minor visibilità, torna a farsi sentire nel 2020, per poi partecipare come ospite all’Eurovision Song Contest 2023, tenuto nella sua Liverpool. Poche settimane dopo ha annunciato il suo nuovo album, Heaven Part II, rilasciato nel dicembre 2023.

La discografia in studio

2011 – Heaven

2013 – Freedom

2015 – Lady Sings the Blues

2016 – Superwoman

2023 – Heaven Part II

La vita privata di Rebecca Ferguson: marito e figli

Durante una vacanza a Tenerife ha conosciuto Karl Dures. Dalla loro relazione sono nati i suoi primi due figli. Successivamente, nel 2014, ha avuto un’altra figlia.

Nel gennaio 2022 ha confermato il suo fidanzamento con Jonny Hughes, suo partner da 7 anni. Si sono sposati nel dicembre 2022 e nel febbraio 2023 ha annunciato di aver avuto un quarto figlio.

Sai che…

– Ha un fratello minore di nome Sam.

– Non sappiamo quale sia il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Per quanto riguarda i suoi titoli di studi, si è diplomata come assistente legale presso l’Hugh Baird College.

– Dovrebbe essere rimasta a vivere a Liverpool, la sua città natale.

– Su Instagram Rebecca Ferguson ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale.

