Matteo Romano: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla stella della canzone italiana diventato virale su TikTok con Concedimi.

Tra le tante star della canzone italiana che hanno utilizzato TikTok come trampolino di lancio per far conoscere la propria musica, c’è anche Matteo Romano. Il 17 novembre 2020 il giovane artista cuneese ha pubblicato Concedimi, una canzone diversa dalle altre, nata quasi per caso, ma capace di entrare fin da subito nel cuore di molti suoi follower e capace di portarlo fino al palco di Sanremo. Scopriamo insieme alcune curiosità su di lui e sulla vita privata.

Chi è Matteo Romano: biografia e carriera

Matteo Romano è nato a Cuneo il 20 marzo 2022 sotto il segno dei Pesci. Primo di tre gemelli, si è appassionato alla musica già da bambino.

Microfono

La sua vera e propria carriera è iniziato pubblicando cover su TikTok, che hanno subito catturato l’interesse di migliaia di persone. Non a caso, sul social cinese vanta già più di 280mila follower e oltre 3,5 milioni di like, debuttando quindi ufficialmente nel novembre con il singolo Concedimi, una canzone molto particolare.

A pochi giorni dalla pubblicazione, il brano ha raccolto numeri pazzeschi. Non a caso, l’hashtag legato alla canzone ha ottenuto oltre 12 milioni di views, e anche su Spotify il brano ha superato in pochi giorni i 3 milioni di ascolti, entrando nella top 50 Italia. Di seguito l’audio di Concedimi:

Nel 2021 ha ottenuto un contratto discografico importante con la Universal Music Italia, e nel novembre dello stesso anno ha partecipato a Sanremo Giovani, riuscendo a conquistare uno dei tre posti disponibili per partecipare tra i Big al Festival di Sanremo 2022, grazie al terzo posto ottenuto con Testa o croce.

Il salto tra i grandi nomi della musica potrebbe sembrare troppo grande per un artista dal curriculum così scarno, ma con il brano Virale, scritto insieme a Dardust, Alessandro La Cava e Federico Rossi, riesce a classificarsi undicesimo.

Cosa fa oggi Matteo Romano?

Nonostante il successo di Sanremo, non è riuscito a confermarsi facilmente dopo la kermesse. Nel 2023 ha provato però a rilanciarsi durante l’estate con un tormentone, Tulipani blu, in collaborazione con l’ex vincitore di Amici Luigi Strangis.

La vita privata di Matteo Romano: chi è la fidanzata?

Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita sentimentale, ma sappiamo che ha da qualche tempo una relazione importante.

Sai che…

– Qual è la malattia di Matteo Romano? Pur avendo vissuto un periodo destabilizzante che lo ha costretto a fare terapia, non ha alcuna patologia particolare.

– Dove vive Matteo Romano? Per questioni di lavoro passa molto tempo a Milano, ma non sappiamo se vi si sia trasferito definitivamente.

– Matteo ha frequentato il liceo classico.

– Ha due fratelli gemelli, Jacopo e Simone. Lui è il gemello eterozigote del terzetto. Parlando del loro rapporto, Matteo ha dichiarato: “Purtroppo loro non sanno cantare, sono più sportivi e gli piace giocare alla PlayStation“.

– Ha ereditato la passione per la musica dai genitori. Il padre lo ha direzionato verso il cantautorato stile De André, mentre la madre preferiva fargli ascoltare i Red Hot Chili Peppers.

– La canzone Concedimi l’ha scritta con l’amico Stefano Giuliano.

– Su Instagram Matteo Romano ha un account da decine di migliaia di follower. Molto più famoso è su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Matteo Romano, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2023 - NM