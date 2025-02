Alessandro La Cava: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul giovane cantautore scelto da Spotify Radar Songwriters.

La musica italiana, lo sappiamo, è scritta da un gruppo di autori in grado di monopolizzare la scena pop, le radio e le classifiche scrivendo brani per praticamente tutti gli artisti più amati nel nostro Paese. A questo manipolo di autori in grado di garantire grandi hit si è inserito, dal 2021, il giovane e talentuoso Alessandro La Cava, in gara a Sanremo qualche anno fa addirittura con quattro canzoni.

Un artista che promette di rimanere a lungo un pilastro del nostro pop. Andiamo a scoprire le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Alessandro La Cava: biografia e carriera

Alessandro La Cava è nato a Roma il 21 febbraio 2000 sotto il segno dei Pesci. Fin da bambino appassionato di musica, inizia a suonare il pianoforte presso il CET di Mogol dai dodici anni, scrivendo contemporaneamente i suoi primi brani. Si diploma come autore di testi nel 2016 e come compositore di musica leggera nel 2019 e di lì a poco inizia la sua carriera da professionista.

Il suo talento non passa inosservato e lo porta a essere messo immediatamente sotto contratto dalla Universal Music Group come autore. In un biennio scrive oltre venti brani, tra cui alcuni di grande successo, per artisti del calibro di Sangiovanni, Noemi, Gaia, Alfa, Annalisa, Margherita Vicario e Aka 7even.

Tra i suoi maggiori successi arriva nel 2021 Malibu, scritta con lo stesso cantante ex Amici e Dardust, una canzone capace di ottenere sette dischi di platino e di diventare il singolo più venduto e ascoltato in Italia nel 2021.

Forte di questo grande exploit, si presenta nel 2022 come autore a Sanremo con ben quattro canzoni: Farfalle dello stesso Sangiovanni, Insuperabile di Rkomi, Ti amo non lo so dire di Noemi e Virale di Matteo Romano.

Diventato un punto di riferimento per l’industria musicale italiana, viene notato anche da Spotify, che lo sceglie come primo autore italiano per il programma Radar Songwriters, ovvero una sezione che mette in copertina i talenti più importanti dal punto di vista autoriale nella musica internazionale.

Autore di punta del pop italiano, nel 2023 partecipa a Sanremo con Furore di Paola & Chiara, e porta al successo anche Angelina Mango con i tormentoni Ci pensiamo domani e Che t’o dico a fa’. Inoltre mette la firma su alcune canzoni dell’ultimo album di Laura Pausini.

Cosa fa oggi Alessandro La Cava

Grande protagonista nel mondo del pop italiano, Alessandro ha partecipato a Sanremo anche nel 2024 con il brano Diamanti grezzi di Clara, e ha collaborato con Angelina Mango al brano Melodrama.

Sempre attivo come autore per i principali artisti della nostra scena pop, ma anche rap, nel 2025 si è ripresentato in gara a Sanremo con il brano Battito portato sul palco dell’Ariston da Fedez.

La vita privata di Alessandro La Cava: chi è la fidanzata

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo molti dettagli, ma stando a quanto trapela sui social dovrebbe essere single.

Sai che…

– Non sappiamo dove abiti oggi, ma probabilmente è rimasto a vivere a Roma o nella provincia, anche se trascorre molto tempo a Milano per lavoro.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Ama viaggiare.

– Su Instagram Alessandro La Cava ha un account da migliaia e migliaia di follower. Su TikTok al momento non sembrerebbe avere invece nessun profilo.