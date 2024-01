Chi è Francesco Catitti, il Katoo che produce i successi della musica italiana

Francesco Catitti: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul producer e cantautore famoso come Katoo.

Francesco Catitti è uno dei nomi più rilevanti dell’attuale musica italiana. Autore e producer dietro ai successi di artisti come Michele Bravi, Tommaso Paradiso o i ragazzi di Amici di Maria De Filippi, è anche parte integrante della squadra di X Factor e tutto fa pensare che il suo successo nel mondo della musica italiana sia solo all’inizio. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Francesco Catitti: biografia e carriera

Classe 1984, Francesco Catitti, detto Katoo, è uno dei principali autori e producer della musica italiana. Proveniente da Roma Nord, dalle zone periferiche che hanno dato lo slancio anche alle carriere di artisti come Achille Lauro o Gemitaiz, è riuscito a imporsi prima nelle realtà degli spazi sociali di quartieri come Montesacro e Tufello, per poi prendersi il posto all’interno della musica italiana.

Producer

Prima ancora che diventare un produttore, Francesco è stato però musicista in prima persona. Suona il pianoforte e nei primi anni di carriera è stato un membro attivo all’interno della band The Electric Diorama, che per lui è stata una vera palestra e gli ha consentito di vivere esperienze straordinarie, compresi concerti in Europa o anche in America.

Negli ultimi anni il suo nome si è fatto però apprezzare soprattutto per essere stato co-autore e produttore di alcuni dei più grandi successi di artisti come Michele Bravi e Rkomi (anche quelli portati a Sanremo), oltre che di molti ragazzi della scuola di Amici.

Cosa fa oggi Francesco Catitti, in arte Katoo?

Da anni ormai grande protagonista della musica italiana, seppur sempre con un ruolo in secondo piano, come producer o come autore, anche nel Festival di Sanremo 2024 è tra gli artisti in gara. In particolare ha co-firmato la musica del brano Diamanti grezzi di Clara, di Tuta gold di Mahmood e anche di Un ragazzo una ragazza dei The Kolors.

La vita privata di Francesco Catitti: chi è la fidanzata?

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale di Katoo e non sappiamo se sia fidanzato o meno.

Sai che…

– Pur suonando di base un pianista sa dirigere anche l’orchestra, seppur visionato da persone più esperte.

– Su Instagram ha un account da diverse migliaia di follower.

– Francesco è anche parte integrante del team di X Factor ed è uno dei producer che lavora insieme ai ragazzi per la realizzazione dei loro pezzi.

