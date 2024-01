Una pausa forzata per Ariete, che pubblica sui social una foto in un letto di ospedale, spiegando: “Dovevo farlo da un po’”.

Ariete, nota per la sua partecipazione al Festival di Sanremo, pubblica una foto dall’ospedale in cui è ricoverata, annunciando ai suoi fan che si sentiranno “un po’ meno”. Per quale motivo? La cantante ha dovuto subire un intervento chirurgico al femore, che la costringerà ad uno stop dalla sua carriera musicale. Ma cos’è successo esattamente?

L’annuncio preoccupante di Ariete

La notizia è stata rivelata attraverso una serie di foto pubblicate su Instagram, che la ritraggono su un letto d’ospedale. Nessuno si aspettava di vedere Ariete in queste condizioni, a causa di un problema che – come lei stessa ha dichiarato – doveva essere risolto già da tempo.

Mostrando le dita alzate in segno di vittoria, la giovane artista scrive nella didascalia del post: “Ciao dolcezze belle, qui dopo un’operazione al femore. Tutto ok”. Era qualcosa che non poteva evitare, ma che doveva fare da un po’, tuttavia “ho sempre dato priorità al lavoro”.

“Ora relax ma almeno quest’estate sarò prontissima a saltare con voi. Niente baci, ci sentiremo un po’ meno ma penso a tornare sul palco da quando ci sono scesa. Ovvero, vi penso sempre”, conclude Ariete sui social.

Una pausa forzata

L’intervento era stato già programmato da tempo, ma rimandato svariate volte per non distaccarsi dai suoi impegni musicali. Adesso però è il momento di pensare alla salute, per cui Ariete sarà costretta ad una pausa forzata, in cui cercherà di riprendere le forze quanto prima.

La notizia dell’intervento ha suscitato un’ondata di messaggi di sostegno da parte dei fan e di altri artisti, tra cui Rudy Zerbi, Valerio Lundini e Jovanotti (chi meglio di lui può capirla in questo momento? Nonostante la situazione, l’artista ha mantenuto il suo senso dell’umorismo. Riferendosi alla dose di morfina somministratale dopo l’intervento, ha scritto nelle sue storie: “Morfinata e contenta, ciao”.

I piani per il futuro sono già super grintosi per Ariete: ai fan ha infatti rivelato che prevede di essere pronta a “saltare” con loro entro l’estate. Nel frattempo, si concentrerà sulla sua ripresa e sul suo benessere.

