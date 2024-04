Da poco tornato dalla vacanza a Miami, Fedez vola di nuovo verso gli USA, questa volta per andare in California e partecipare al Coachella.

Dopo la separazione con Chiara Ferragni, Fedez sembra non riuscire a stare fermo un attimo. Fino a pochi giorni fa si trovata in vacanza a Miami insieme ai figli Leone e Vittoria, adesso il rapper è di nuovo volato alla volta degli USA per partecipare al Coachella, il famosissimo festival musicale californiano che si tiene tutti gli anni.

Le storie condivise da Fedez su Instagram

Sui social, Fedez ha condiviso diversi momenti del suo viaggio: la gigantesca limousine con il tettuccio illuminato e la Rolls Royce che lo accompagnerà durante il suo soggiorno. Il rapper ha poi fatto un house tour per i suoi follower, mostrando tutte le stanze del lussuoso appartamento in cui trascorrerà i prossimi giorni.

Fedez

Questo weekend Fedez parteciperà al Coachella: uno degli eventi musicali più importanti dell’anno, particolarmente amato dalle celebrità. Anche sua moglie, Chiara Ferragni, negli scorsi anni ha partecipato diverse volte all’evento. Ne 2016 i due, che ancora non stavano insieme, si sono incontrati per la prima volta proprio al festival .

Fedez al Coachella: posta una foto nudo

Tra i vari scatti postati dal rapper nelle sue storie uno non è proprio passato inosservato: Fedez si è fatto fotografare completamente nudo sul balcone della sua camera d’albergo, a coprirgli il sedere solo l’emoticon di un cuoricino giallo. Nella storia successiva ne ha poi pubblica una identica, ma con i boxer addosso: “Scusate volevo mettere questa” – scrive scherzando.

Chiara a casa con i bambini

Chiara Ferragni e Fedez

Mentre Fedez si gode il sole della California, Chiara è a casa con i bambini. L’influencer continua a rimanere in silenzio e a non mostrarsi sui social. A darci sue notizie ci pensa però la mamma, Marina di Guardo, che nelle storie Instagram ha postato una foto di Chiara sul divano abbracciata a Vittoria e Leone.

