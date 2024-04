La tragedia si è consumata giovedì a Firenze durante il concerto dei Subsonica. La polizia sta in queste ore riscostruendo l’accaduto.

Durante il concerto dei Subsonica di giovedì sera al Mandela Forum di Firenze, è scoppiata una discussione accesa tra il pubblico. In breve tempo la lite si è trasformata in colluttazione e un uomo di 47 anni è caduto in terra riportando gravi traumi alla testa. A nulla è servita la corsa all’ospedale di Carreggi: dopo poche ore l’uomo è deceduto. Sono attualmente in corso le indagini della polizia per ricostruire quanto accaduto.

La ricostruzione dei fatti

Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe scoppiata a fine concerto mentre il pubblico si apprestava a lasciare il palazzetto. E’ proprio sulle scale che portano all’uscita del palasport che sembra essere avvenuta la colluttazione che ha causato la caduta del 47enne.

La dinamica dei fatti è attualmente in fase di accertamento da parte degli inquirenti che dovranno accertare se la caduta sia stata o meno provocata da una spinta. La polizia sta attualmente analizzando i nastri delle telecamere di sorveglianza del Mandela Forum per comprendere meglio l’accaduto.

La vittima era originaria di Pistoia e si era recata a Firenze per assistere al concerto insieme ad altre migliaia di persone. Al momento non sono ancora note né la ragione della lite né l’identità dell’alta persona coinvolta che, secondo prime ricostruzioni, potrebbe essere l’addetto di una ditta incaricata dello smontaggio del palco a fine concerto.

Il commento dei Subsonica su Instagram

Su Instagram, la band ha commentato la vicenda tramite una storia in cui esprimono il loro dolore per quanto accaduto. Queste le loro parole: “Siamo costernati per quanto avvenuto ieri notte all’uscita del palazzetto e profondamente addolorati. Siamo vicini ai familiari delle persone coinvolte in questo momento difficile.“

