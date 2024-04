Dopo l’intervista a Belve che ha collezionato ascolti record, Francesca Fagnani ha raccontato che impressione le ha fatto Fedez.

Il 9 aprile è andata in onda l’intervista di Francesca Fagnani a Fedez per il programma Belve. Le lacrime del rapper mentre parlava della sua relazione con Chiara Ferragni hanno commosso moltissimi telespettatori. La giornalista, intervistata da Oggi, ha svelato le sue impressioni dopo il colloquio con Fedez.

Il commento di Francesca Fagnani

La giornalista dice di essere davvero rimasta colpita dal rapper: “E’ stata un’intervista lunghissima, un ritratto per ricostruire tutto il suo percorso, anche prima di Chiara. Ho visto un Fedez libero, con una grande autonomia di pensiero”.

Francesca Fagnani

“Dà la sensazione di essere in una fase di recupero del se stesso delle origini, sembra in un momento di libertà psicologica molto forte. E la libertà, quando la ritrovi, è sempre inebriante.”- prosegue Fagnani.

“Nelle interviste ci sono persone che ti permettono di toccarle in profondità e altre che ti lasciano in superficie.” – conclude – “Federico si è mostrato a fondo perché è uno in grado di analizzarsi, guardarsi dall’esterno con una certa obiettività. Non è da tutti”.

Il successo di Belve

Fedez

Come era prevedibile, l’intervista a Fedez che ha raggiunto ascolti record, ma, in realtà, Belve ottiene sempre ottimi risultati in termini di share. Sul punto Francesca Fagnani commenta: “Per come sono fatta, tendo ad aver paura di non essere all’altezza di quello che mi sta succedendo. Davanti al 10% di ascolti la tentazione è stata chiamare la Rai e dire ‘Ok, è andata bene, fermiamoci qui’.

“La sola reazione che ho è un’ansia che mi porta a lavorare il triplo. Ho visto salire e scendere rapidamente persone ben più importanti di me e questo mi ricorda sempre che ‘successo’, in fondo, è un participio passato” – ha poi concluso la giornalista.

Riproduzione riservata © 2024 - NM