Fedez: Tapiro d’Oro per il dissing con Tony Effe

Valerio Staffelli ha recapitato a Fedez l’ennesimo Tapiro d’Oro della sua carriera, questa volta per il dissing con Tony Effe.

Fedez è uno degli artisti che ha ricevuto più Tapiri d’Oro in assoluto, questa volta se lo è meritato per via del dissing con Tony Effe di cui si è parlato moltissimo negli ultimi giorni. Il nuovo riconoscimento gli è stato recapitato da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, che ha intercettato il rapper mentre usciva dal suo nuovo appartamento a Milano.

Fedez: un Tapiro riccioluto

Questa volta il Tapiro destinato a Fedez aveva un aspetto decisamente particolare: riccioluto come il suo rivale Tony Effe. Nel van con i suoi collaboratori, il rapper non ha trattenuto le risate: “Questo fa ridere“.

Staffelli ha poi fatto i complimenti a Federico per la geniale strategia che ha fatto schizzare in classifica “Allucinazione collettiva”: “L’operazione di marketing con Tony Effe fantastica, poi il suo disco boom, primo in classifica. Lei è eccezionale, ma che uomo di marketing strepitoso. La gente ormai ha mangiato la foglia“.

La reazione di Fedez

lI rapper ha cercato di negare che si sia trattato solo di marketing: “Voi credete? Va beh“. “Ci dica qual è la sua opinione” – lo ha incalzato Staffelli, mentre l’assistente di Fedez provava a tagliare corto perché “in ritardo“.

Staffelli allora ha cercato di concludere in fretta: “Il suo disco è volato primo in classifica e tutti si chiedono come ha fatto a fare questa operazione. Dissing eccezionale, poi esce il suo disco e boom, finisce il dissing. Come mai?“. “I ricciolini sono bellissimi comunque” – è stato l’unico commento di Fedez.

Staffelli lo ha poi salutato alleggerendo i toni: “Perché poi lei sembra un rapper cattivo che litiga con tutti, ma in realtà è un rapper di marzapane“. “Ma sì, sono un cog***ne.” – ha concluso Fedez.