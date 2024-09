Marco Mengoni, il saluto alla mamma: “Il suo sorriso ci mancherà”

Si sono svolti oggi i funerali della mamma di Marco Mengoni, Nadia Ferrari, scomparsa lo scorso 23 settembre.

Oggi la tranquilla cittadina di Ronciglione si è fermata un momento per dire addio a una delle sue anime più amate, Nadia Ferrari, madre del noto cantautore Marco Mengoni. La scomparsa di Nadia ha toccato profondamente non solo la famiglia ma tutta la comunità che l’ha conosciuta e stimata per la sua simpatia e bontà.

I funerali di Nadia Ferrari, mamma di Marco Mengoni

La cerimonia funebre si è svolta questa mattina nella chiesa principale della città. Secondo quanto riporta l’ANSA, quando il carro funebre è arrivato “tutta la popolazione era presente per stringersi attorno al loro beniamino, e per dare l’ultimo saluto alla madre che era conosciutissima in paese, e in egual misura amata“. La celebrazione, però, è stata intima, riservata ai familiari e agli amici stretti.

Marco Mengoni

Omaggi e ricordi

Diversi gli omaggi floreali, tra cui spiccano quelli provenienti dal mondo della musica, come Sony Music Italia e Nino D’Angelo, evidenziando il legame tra la sfera personale del cantante e quella professionale. Molto toccante è stato anche il ricordo del sacerdote, Don Silvio Iacomi : “Una persona solare, sempre sorridente e che trasmetteva agli altri simpatia, questa era Nadia. Affrontava la vita con la forza della semplicità delle persone buone. Il suo sorriso ci mancherà immensamente“

Marco Mengoni ha più volte reso omaggio alla madre attraverso la sua musica. La canzone “Luce“, in particolare, è stata un tributo diretto a lei, un modo per mantenere vivo il suo ricordo e onorare il legame speciale che li univa. Non solo in questo brano, ma anche nelle sue dichiarazioni e nella dedica della sua vittoria a Sanremo, Mengoni ha sempre messo in luce l’importanza della figura materna nella sua vita, come fonte di ispirazione e sostegno.