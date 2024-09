Laura Pausini è stata vista girare su un bus scoperto a Milano

Laura Pausini ha sorpreso tutti salendo su un bus scoperto a Milano. Il motivo? Presentare la sua nuova canzone.

Oggi i fan milanesi di Laura Pausini sono stati sorpresi da un’iniziativa del tutto inaspettata. La cantante ha deciso di salire a bordo di un bus scoperto per un giro attraverso le vie della capitale lombarda.

Questo evento non è stato solo un’occasione per riavvicinarsi alla città che porta nel cuore, ma anche un modo per presentare il suo nuovo singolo “Ciao/Chao“, disponibile in italiano e spagnolo dal 27 settembre. Tra le vie della metropoli, Laura ha rivelato aspetti personali ed emotivi che hanno guidato l’ispirazione dietro il suo ultimo lavoro.

Addio al biondo platino

I fan presenti all’evento si aspettavano di vedere Laura con i capelli biondo platino mostrati nelle clip pubblicate sui social per presentare il nuovo singolo. La cantante invece ha stupito tutti con la sua chioma corvina rivelando che i capelli platino erano in realtà una parrucca.

“Mi mancava molto stare qui a Milano” – dice la cantante salendo sul bus parcheggiato in piazza Cairoli – “Questa estate mi è arrivata questa canzone, io non stavo cercando niente, perché alla fine dell’anno avrei chiuso il disco ‘Anime parallele’ con il tour prolungato e non avevamo pensato di fare brani nuovi. Però ho sentito qualcosa che mi ha spinta a scrivere una storia che ho vissuto lo scorso anno con una mia amica, che è qui sul bus”.

Laura Pausini all’Eurovision 2022 (ph. Brunetti)

La genesi di “Ciao/Chao”

La ragazza nominata da Laura si chiama Rosaria. “Volevo spiegare quanto sia importante per me lasciar andare le persone che mi hanno delusa o hanno chiuso il loro percorso con me, senza arrabbiarmi o essere definitiva” – prosegue Laura.

“È una cosa che fa parte del mio carattere e che in passato ho usato per salvarmi. ‘Ciao’ racconta del mio rapporto con Rosaria, con la quale ho lavorato per tantissimi anni. Abbiamo sempre vissuto in simbiosi da quando era piccola, lei ha scritto una tesi su di me“.

“Siamo diventate amiche e collaboratrici, l’ho portata a Roma e non ce l’ha fatta più. Varie cose sono successe tra noi e ci hanno permesso di renderci conto che il nostro rapporto era cambiato. Per salvarlo ci siamo separate, non ci siamo sentite per un po’. Io pensavo di reagire come ho sempre fatto, e cioè cancellarla ma ho scoperto un modo nuovo di lasciar andare. Rosaria è libera di vivere la sua vita ma sarà sempre nella mia.“- conclude.