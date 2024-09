Blanco, furto nella sua pasticceria: la reazione del rapper

La pasticceria aperta da Blanco a Brescia è stata vittima di un furto: sui social il rapper ha denunciato l’accaduto.

La pasticceria L’Isola delle Rose co-fondata da Blanco nel 2023 è stata oggetto di uno spiacevole episodio: nella notte tra lunedì e martedì alcuni malviventi hanno spaccato la grande vetrina del negozio con l’intento di rubare la cassa. Il rapper ha condiviso sui social la sua reazione allo spiacevole episodio.

Il furto alla pasticceria di Blanco

Nella notte tra lunedì e martedì, la pasticceria L’Isola delle Rose di Brescia, inaugurata con grande entusiasmo nel maggio del 2023, è stata vittima di un grave furto. I malviventi, approfittando dell’oscurità, hanno infranto la maestosa vetrina del locale, penetrando con l’intento di saccheggiare la cassa.

L’Isola delle Rose, oltre a offrire una vasta gamma di prelibatezze artigianali, adatte anche a chi soffre di intolleranze alimentari, si distingueva per un elemento di puro fascino: un graffito-murales realizzato sulla vetrina dal giovane e talentuoso artista Gioele Corradini. Quest’opera d’arte, distrutta dall’irruzione dei ladri, era il simbolo dell’innovativo spirito della pasticceria, in cui si uniscono la passione per i dolci a quella per l’arte contemporanea.

La reazione di Blanco sui social

Blanco ha rivelato ai suoi fan quanto accaduto tramite delle storie Instagram cariche di ironia, forse con lo scopo di alleggerire la situazione. Il rapper ha condiviso una foto della vetrina spaccata scrivendo: “I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba”. Poi ha aggiunto: “Se siete ladri intolleranti o allergici al glutine, cercate prodotti senza lattosio ma anche prodotti tradizionali, allora passate in Viale Italia“.

Tale spiritosa reazione è stata accompagnata da un’ondata di solidarietà che ha visto la pasticceria non solo riaprire prontamente le porte ai suoi clienti ma anche installare nuove misure di sicurezza, tra cui una telecamera rivolta verso la strada, a guardia del rinato ingresso.