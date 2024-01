La conduttrice di Pomeriggio 5 torna a parlare di Fedez e della Ferragni, lanciando una frecciatina che non è passata inosservata.

Volano ancora scintille tra Fedez e la conduttrice di Pomeriggio 5, Myrta Merlino, dopo l’assedio mediatico denunciato dal rapper riguardo la presenza dei giornalisti che volevano “ficcare il naso” da vicino nel caso Ferragni. Ma la questione non finisce qui: la presentatrice torna a punzecchiare il cantante.

La frecciata a Fedez: “Operazione simpatia…”

Durante la puntata di ieri di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha nuovamente parlato di Chiara Ferragni e Fedez, mandando in onda un servizio sui Ferragnez e poi tirando in ballo una strana “operazione simpatia” che vede il coinvolgimento di Lino Banfi.

Negli ultimi giorni infatti, Federico e il nonno d’Italia si sono lasciati andare ad una specie di sketch, dove l’attore proponeva alla piccola Vittoria di sostituire i poster di Frozen con i suoi. Al termine del servizio, la Merlino ha sganciato la bomba.

Rivolgendosi ai suoi ospiti, la conduttrice ha esclamato: “Avete visto l’operazione simpatia di Fedez con Lino Banfi… Gli sta dando una mano... , è un amico”. Successivamente, uno dei presenti ha fatto notare a Myrta la frecciatina e lei si è limitata a sorridere.

Un botta e risposta senza fine

Al momento, Fedez non ha replicato alla frecciatina di Myrta Merlino. Si vocifera, infatti, che il rapper sia stato rimesso in riga proprio dalla moglie Chiara Ferragni, che gli avrebbe impedito di dare il via a polemiche social. Sarà vero o si tratta di nuove false indiscrezioni?

Quello che sappiamo per certo, è che il caso Balocco ha innescato un acceso botta e risposta tra la conduttrice e il rapper, il quale ha cercato in tutti i modi di porre fine all’assedio mediatico che sta attaccando la vita dell’influencer.

A tal proposito, la Merlino aveva parlato a Pomeriggio Cinque di tutte le polemiche che aveva suscitato “Pandoro-gate”, facendo scattare appunto la dura reazione di Fedez. Federico aveva polemizzato sui social la presenza dei giornalisti sotto casa, dicendo: “Secondo me fuori dalla casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente, guardali… Le priorità dell’informazione italiana e del paese”.

Poi la stoccata contro tutti i giornalisti in generale: “Dovrebbero occuparsi di temi più importanti“. Myrta Merlino ha deciso quindi di replicare il giorno dopo, invitando i Ferragnez in studio per un’intervista a cuore aperto.

