La popstar è rimasta talmente colpita dalla pellicola di Paola Cortellesi che vorrebbe farne un remake ambientato negli USA.

“C’è ancora domani“, film di Paola Cortellesi, ha già riscosso un successo incredibile in Italia: adesso un remake del film potrebbe sbarcare in America grazie a Lady Gaga. La popstar, da anni impegnata anche nel mondo del cinema, è infatti rimasta così affascinata dalla pellicola che pare abbia deciso di acquistarne i diritti.

Lady Gaga folgorata da “C’è ancora domani”

Le intenzioni di Lady Gaga sembrano piuttosto chiare: la cantante vorrebbe ottenere la licenza per produrre una versione tutta americana di “C’è ancora domani” . Il successo riscosso dal lungometraggio è indiscutibile: il film tutto italiano ha registrato incassi pari a quelli di pellicole internazionali come Barbie ed Oppenheimer. La trattativa sarebbe fortemente voluta da Lady Gaga che avrebbe incaricato il suo staff di comprendere i margini dell’operazione. Tuttavia non abbiamo ancora una conferma ufficiale.

Lady Gaga

Non è un caso che la voce di “Poker Face” sia rimasta colpita proprio da questo film, esordio alla regia di Cortellesi. La pellicola tratta infatti di tematiche molto care ad un’artista sensibile e femminista come Lady Gaga. Nonostante sia ambientato nel lontano 1946, il film va ad affrontare tematiche di estrema attualità: la violenza domestica, fisica e psicologica, e la manipolazione nelle relazione affettive; tutti problemi ahimè ancora radicati nella nostra società.

Lady Gaga e il cinema

Negli anni la popstar statunitense ha interpretato diversi ruoli sia sul piccolo che sul grande schermo, con esiti più o meno fortunati. Non possiamo non menzionare il ruolo di “Ally” nel film “A Star is Born” del 2018: in quell’occasione Lady Gaga ha riscosso ampi consensi. Il film era un remake della struggente pellicola del 1937 “È nata una stella” ed è stato diretto da Bradley Cooper. Grazie a questa opportunità la cantante si è aggiudicata un Premio Oscar e un Golden Globe per la miglior canzone originale, Shallow. A brave invece Lady Gaga sarà al fianco di Joaquin Phoenix in “Joker: Folie à Deux” in cui vestirà i folli panni di Harley Quinn.

Riproduzione riservata © 2024 - NM