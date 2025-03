Tra Fedez e Chiara Ferragni è ormai calato il gelo da un po’ di tempo. Nelle ultime settimane sono stati rivelati molteplici retroscena inerenti al motivo della fine della loro storia d’amore. In primis, il tradimento di Fedez rivelato da Fabrizio Corona in un video, poi rimosso.

Ciò nonostante l’ex coppia più social d’Italia è stata vista di recente assieme: l’occasione? La festa di compleanno di Leone e Vittoria, i loro bambini.

Già l’anno scorso Fedez e Chiara si erano presentanti entrambi alla festa di compleanno dei loro figli. A quel tempo si erano separati da poco, ma già in quell’occasione si erano mostrati uniti per il bene di Leo e Vitto.

La stessa cosa si è verificata quest’anno. La mega festa per i due bambini è stata poco condivisa sui social, ma gli utenti hanno potuto dedurre che sia stato un party in grande stile, con tanto di torta di compleanno a quattro piani.

Non si sa con precisione chi e quanti fossero gli invitati, anche se sono emersi alcuni ospiti d’eccezione: il rapper Emis Killa in compagnia di Perla Blue, la sua bambina di sei anni, nonché Bobo Vieri e la moglie Costanza Caracciolo con la figlia Stella.

La festa di compleanno ha avuto luogo in un’area dedicata appositamente ai bambini, all’interno di un centro commerciale nella periferia di Milano.

Dunque la festa di compleanno è stata luogo di incontro per i due ex coniugi. Tuttavia, pare che non abbiano ancora fatto pace, dato che si sarebbero parlati pochissimo. Lo stesso settimanale Oggi ha riportato: “Gli ex sono rimasti abbastanza a distanza. Con loro amici, tate, bodyguard, nonni“.