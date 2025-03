Sembra che quella tra Emma e Stefano sia più di una semplice amicizia. Un ritorno di fiamma? Per ora non si sa, ma spunta qualche indizio.

Emma Marrone e Stefano De Martino stanno facendo parlare di sé da qualche settimana. Dopo anni in cui gli ex fidanzati hanno preso le distanze, negli ultimi tempi sono state diverse le occasioni in cui si sono mostrati assieme. Prima fra tutte la tanto chiacchierata serata in pizzeria a Napoli, evento che ha riacceso le speranze dei fan della coppia.

Ad aver diffuso la voce di un possibile riavvicinamento degli ex allievi di Amici è stato il settimanale Oggi, dichiarando di avere alcuni indizi che farebbero pensare a ciò.

Il riavvicinamento di Emma e Stefano

L’ex coppia è stata separata per diverso tempo: tutto è cominciato nel 2012, quando Emma e Stefano, improvvisamente hanno posto fine alla loro relazione. In quel periodo la cantante stava partecipando ad Amici Big, show televisivo in cui erano presenti pure Stefano e Belen Rodriguez in veste di ballerini.

Come è noto il conduttore e la showgirl si sono innamorati, sentimento che è sfociato nel tradimento nei confronti di Emma in diretta TV.

Tuttavia, negli anni le cose sono cambiate: i due ex fidanzati hanno riallacciato i contatti e si sono visti in più occasioni in qualità di ospiti ai loro programmi. Non mancano poi alcuni messaggi sui social e i più recenti video della serata a Napoli dopo le riprese di “Sta sera tutto è possibile”, il nuovo show di Stefano.

Le canzoni dedicate

Pare inoltre che Emma e Stefano, di recente, si siano anche dedicati delle canzoni a vicenda. Infatti, durante le riprese del programma, Stefano ha cantato “Annarè”, celebre brano di Gigi D’Alessio: il testo racconta la storia di un uomo che ha perso la donna tanto amata. Emma, invece, durante la cena ha intonato “Tu si ‘na cosa grande”, e alcuni hanno ipotizzato che potesse essere dedicata proprio a lui.

Ovviamente si tratta di ipotesi, in quanto i diretti interessati non hanno ancora fatto alcun tipo di dichiarazione. Nel mentre i fan continuano a sperare nel ritorno di una delle coppie più iconiche della scuola di Amici.