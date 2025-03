Amici, ex concorrente incinta: arriva il dolce annuncio

Emma Muscat, ex concorrente del talent Amici, ha rivelato di essere incinta: l’annuncio è stato fatto insieme al compagno Kurt.

Emma Muscat, ex volto di Amici di Maria De Filippi, ha deciso di condividere con i suoi fan la gioia di diventare madre. La cantante maltese di 25 anni, nota al pubblico per il suo talento, ha annunciato di essere incinta un’intervista esclusiva al magazine Chi. Chiusa la storia con Biondo, nata proprio tra i banchi di Amici, ora la cantante si prepara a vivere una nuova fase della sua vita insieme al compagno e futuro padre del bambino Kurt.

Emma Muscat: il dolce annuncio

Come riportato da Leggo, per Emma Muscat scoprire di essere in dolce attesa è stata un’emozione enorme. “Porto un’altra vita dentro di me. È stato un regalo inaspettato, il regalo più bello che potessi ricevere“ – ha dichiarato la cantante nell’intervista a Chi. La donna ha rivelato che al momento della scoperta si trovava insieme al suo compagno Kurt: “Il tempo sembra fermarsi e sai che la vita sta per cambiare per sempre, ma in un modo bello“.

Emma Muscat, cantante maltese, posa per il photocall dell’evento Billboard Women in Music al Teatro Manzoni di Milano il 16 settembre 2024 – notiziemusica.it

Non manca però un po’ di apprensione per un cambiamento così importante. “Sto vivendo un mix di emozioni, in cui c’è paura, felicità, diversi sentimenti, tante lacrime di gioia. Ho un po’ paura per quello che sta per arrivare, lo ammetto, ma è un bel momento. Sto imparando nuove cose ogni giorno.“ – ha dichiarato Emma con sincerità. La cantante ha condiviso la notizia della gravidanza con i fan tramite un post su Instagram.

L’incontro con Kurt Galea

Accanto a Emma in questo percorso c’è Kurt Galea, il suo compagno maltese incontrato in circostanze molto romantiche. La loro storia ha inizio in un beach club sull’isola di Malta, e da quel momento non si sono più lasciati.

Fidanzati dal 2019, la coppia si appresta ora a condividere un nuovo capitolo della loro vita. Galea, che non appartiene al mondo dello spettacolo, sta dimostrando di essere un solido sostegno per Emma, soprattutto nei momenti più significativi, come questo.