Tony Effe e Giulia De Lellis si sono cocessi una romantica vacanza alle Maldive: smentite le voci di una crisi di coppia.

Nelle ultime settimane si è parlato di una possibile crisi di coppia tra Tony Effe e Giulia De Lellis, ma adesso i due sono tornati a mostrarsi insieme sui social smentendo tutte le voci. Il trapper romano e l’influencer si sono infatti concessi una romantica vacanza alle Maldive e sembrano più uniti che mai. Scopriamo tutti i dettagli!

Giulia De Lellis e Tony Effe: le voci sulla crisi di coppia

All’origine delle voci su una presunta crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe c’erano una serie di fattori. Subito dopo la partecipazione del trapper romano all’ultima edizione del Festival di Sanremo le loro apparizioni pubbliche insieme si erano notevolmente diradate, inoltre Tony aveva dichiarato senza troppi giri di parole di trovare impegnativa la compagna.

Tony Effe durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Oltre a ciò, secondo alcune voci l’influencer avrebbe espresso il desiderio di diventare presto mamma, mentre il trapper non si sentirebbe ancora pronto per un passo così importante e questa differente visione avrebbe portato i due ad allontanarsi. Tuttavia queste speculazioni sembrano non trovare riscontro nella realtà dei fatti.

Una vacanza alle Maldive per stemperare i dubbi

Ad avere zittito i gossip dissipando ogni dubbio sono stati proprio Giulia e Tony che sui social si sono mostrati insieme durante una meravigliosa vacanza alle Maldive. Per questa fuga d’amore i due hanno scelto un’ambientazione da sogno: il resort di lusso One&Only situato nelle incantevoli Maldive. Un luogo dove ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza indimenticabile, con spiagge private e servizi di alto livello.

Il costo della permanenza, che può variare dai 10mila ai 15mila euro per soli quattro giorni, testimonia l’importanza che la coppia attribuisce a questo momento condiviso, lontano dai riflettori e dalle pressioni mediatiche. Sui social, Giulia ha condiviso alcune foto della vacanza.