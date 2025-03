Arisa ha ricordato la storia d’amore con Walter Ricci, da poco conclusa e si è sfogata rilasciando una triste confessione.

Arisa e Walter Ricci hanno da poco concluso la loro storia d’amore. Infatti, la notizia è trapelata qualche giorno fa durante un’intervista del musicista al Corriere della Sera.

“Con lei è finita. Vogliamo concentrarci entrambi sulle nostre carriere. Io sono in un momento importante e non voglio perdermi neanche una virgola di quel che sto vivendo. Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato star insieme e continuare a crescere professionalmente“, ha dichiarato Walter.

Di recente Arisa ha deciso di prendere parola, rilasciando una forte dichiarazione.

Le parole di Arisa

La cantante era molto innamorata di Walter e sarebbe stata pronta anche a costruire delle basi molto solide per un futuro assieme al musicista.

Ciò nonostante, Walter Ricci ha commentato quanto dichiarato da Arisa, esprimendo il suo punto di vista: “Quando si è molto presi si dicono certe cose…Siamo stati insieme quasi nove mesi e siamo stati molto bene. Poi ci si rende conto che è meglio fermare la barca“.

Una confessione che pare abbia toccato nel profondo la cantante, la quale ha deciso di controbattere. E’ il settimanale Oggi ad aver riportato la notizia, secondo cui l’artista avrebbe commentato così: “Il mio ex fidanzato si era innamorato del mio personaggio. Era invaghito di Arisa e non di Rosalba“.

La vita sentimentale di Arisa

Come è noto, la cantante non è particolarmente fortunata in amore. Nel corso degli anni Arisa ha avuto delle storie con diverse persone, tutte terminate all’improvviso.

Per diverso tempo è stata fidanzata con Giuseppe Anastasi, proseguendo poi con Lorenzo Zambelli e con Andrea Di Carlo, per poi terminare con Walter Ricci. Tutte relazioni che sono durate diverso tempo, ma che non hanno raggiunto il lieto fine.