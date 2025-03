Chiara Iezzi ha raccontato di come sia riuscita a recuperare il rapporto con sua sorella Paola e di come tutti le abbiano dato la colpa.

Chiara Iezzi ha rilasciato un’intervista per il settimanale F. In tale occasione la cantante ha parlato della sua carriera e raccontato di come sia riuscita a recuperare il rapporto con Paola, sua sorella.

L’allontanamento di Paola e Chiara

Era il 2013 quando tra le sorelle Paola e Chiara Iezzi si ruppe qualcosa. Il duo musicale stava infatti vivendo un momento di difficoltà: “Cercavamo una casa discografica disposta a sostenerci, oppure una svolta per la promozione, magari il ritorno delle tv. E invece tutto taceva“, ha confessato Chiara.

Paola, la sorella, cominciò pian piano ad allontanarsi, scelta che ha causato non poco dolore nella cantante.

Ma non solo, Chiara ha dovuto anche fare i conti col giudizio delle persone a loro vicine: “Era ferita e mi stava lontano. Conoscenti e amici mi colpevolizzavano. Per tutti ero il comandante che aveva abbondonato la nave nel momento di difficoltà, la str**za“, ha dichiarato. Paola e Chiara Iezzi

Lo stop alla musica e l’inizio della recitazione

Tuttavia, la frattura con Paola ha portato Chiara altrove per dedicarsi a nuovi progetti: “Mi sono trasferita in un nuovo appartamento e sotto casa c’era una scuola di recitazione. “Potrei provare”, mi sono detta e così mi sono iscritta ai corsi serali…“, ha aggiunto.

La cantante, infatti, ha ammesso di essere sempre stata attratta dal cinema, passione che ha coltivato negli anni. Una scelta azzeccata, dato che oggi Chiara è persino un’attrice di successo: il prossimo 3 aprile la vedremo in “L’ultima sfida”, il nuovo film di Antonio Silvestre.

“Stare sul set mi serve per estraniarmi da me stessa. Nella musica sei tu, con il cinema puoi diventare qualcun altro“, ha raccontato.

La riconciliazione di Paola e Chiara

Nel 2023 c’è stata la svolta: Paola e Chiara sono tornate sul palco a Sanremo presentando la loro “Furore“. Tra le sorelle è tornato il sereno e Chiara ha spiegato come sia successo: “A un pranzo di Natale in famiglia, voluto fortissimamente dalla nonna“.

Oggi Chiara è felice e ha trovato il suo equilibrio, ma non solo: si è dichiarata pronta ad accogliere quello che la vita ha da offrirle, continuando a volersi bene.