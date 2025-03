Angelina Mango torna all’università: “Vado a fare l’esame”

Angelino Mango è tornata a frequentare l’università: sui social ha condiviso con i fan il suo outfit per un esame.

Lontana dalla scena musicale ormai da diversi mesi, Angelina Mango è tornata a mostrarsi sui social condividendo con i fan alcuni momenti della sua quotidianità. La cantante ha infatti rivelato di essere tornata a frequentare l’università con una storia su Instagram in cui ha fatto vedere l’outfit scelto per andare a sostenere un esame.

Angelina Mango: un cambio di rotta inaspettato

Angelina Mango ha sorpreso i suoi fan e il pubblico annunciando il suo ritorno all’Università di Bologna, per proseguire il percorso accademico in Lettere moderne interrotto anni fa per dedicarsi alla musica.

Questa decisione arriva dopo un periodo di pausa dalla scena musicale, scaturita non solo da problemi di salute come una laringite ma dalla necessità dell’artista di prendersi un momento per sé, per riflettere e ritrovare nuove motivazioni.

Angelina Mango

Il suo percorso è emblematico non solo della sua determinazione ma rappresenta anche una fonte di ispirazione per molti giovani che si trovano a dover gestire sogni e realtà apparentemente inconciliabili.

La ripresa degli studi

L’annuncio del suo ritorno alla vita accademica è stato reso pubblico attraverso un video su TikTok, dove Angelina ha condiviso con leggerezza e umorismo il suo abbigliamento per un esame. La cantante, in shorts e bandana leopardata, dice scherzosamente: “Volevo essere demure, invece sono brat” (ovvero poco elegante). Poi aggiunge: “Però non ho i mocassini”.

In sottofondo si sente “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi. La scelta di tornare all’università dimostra un impegno serio della cantante verso il proprio sviluppo personale e intellettuale, un messaggio potente soprattutto per i suoi coetanei. Nei commenti al video i fan hanno infatti sostenuto e incoraggiato la sua decisione di prendersi cura di sé stessa e delle sue passioni.