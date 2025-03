Zayn Malik si emoziona al concerto: “Ho quasi pianto”

Zayn Malik si è commosso durante un concerto a Città del Messico cantando dal vivo “Night Changes” dei One Direction.

In un mondo musicale che si evolve costantemente, ci sono artisti che non dimenticano mai le loro radici, anzi, le celebrano. È il caso di Zayn Malik, ex membro degli One Direction, band che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica pop degli ultimi anni.

Durante il suo tour mondiale “Stairway to the Sky“, che lo ha visto esibirsi in diverse parti del globo, Zayn ha scelto di rendere omaggio ai suoi inizi, ai suoi amici e colleghi di un tempo, trasformando ogni concerto in un momento di ricordo, celebrazione e pura emotività.

Un tributo ai One Direction

La tappa messicana del suo tour, con concerti previsti al Palacio De Los Deportes il 25, 27 e 28 marzo 2025, è stata l’occasione per Zayn Malik di riconnettersi con il passato in modo profondo e significativo. Dopo la tragica scomparsa di Liam Payne, suo amico e compagno negli One Direction, Malik ha sentito il bisogno di prendersi una pausa dal palcoscenico per elaborare il lutto.

Zayn Malik

Tuttavia, il suo ritorno sulla scena musicale è stato caratterizzato da un commovente omaggio a Payne, durante il quale ha espresso il suo affetto e il suo dolore attraverso semplici ma toccanti parole. La frase: “Liam Payne 1993-2024. Ti amo, fratello” è stata proiettata sullo schermo del palco durante il suo primo concerto successivo alla scomparsa dell’amico.

Zain Malik si emoziona cantando “Night Changes

Durante il suo concerto in Messico il cantare ha deciso di cantare uno dei più grandi successi dei One Direction,”Night Changes“, esattamente 10anni dopo la sua dipartita dalla band. Nelle clip che riprendono l’esibizione il cantante appare fortemente emozionato. In alcuni video della sua esibizione in Messico è possibile trovare anche un commento del cantante che afferma: “Non cantavo questa canzone da 10 anni. È stato incredibile, ho quasi pianto“.