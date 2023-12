Dalla vacanza di St. Moritz, gli scatti di Fedez e Chiara Ferragni diventano virali sul web: e partono inevitabilmente le critiche.

Fedez ha pubblicato sui social alcuni scatti bollenti con la moglie, Chiara Ferragni, che danno prova della loro eterna passione. Foto che, scattate durante la vacanza di famiglia a Saint Moritz, hanno sollevato le immancabili polemiche degli haters.

Gli scatti hot di Fedez e Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez di nuovo al centro delle polemiche. Dopo la bufera del “caso Morgan” che ha coinvolto il rapper, e dopo che anche X Factor è volto al termine, i Ferragnez possono godersi qualche giornata di relax. E nel farlo, decidono di provocare gli haters che non aspettano altro.

Partiti durante il ponte dell’Immacolata, Fedez ha pubblicato su Instagram degli scatti hot in cui i due influencer si mostrano nel bagno di un hotel di Saint Moritz, avvolti da tutta la loro passione.

Sono entrambi seminudi: la Ferragni indossa solo un perizoma color carne mentre Federico è a petto nudo con indosso solo dei pantaloncini. Si baciano con passione di fronte lo specchio e mentre lei si stringe al marito per coprire il seno nudo, lui con la mano destra le tocca il lato B.

Le critiche degli haters

E inevitabilmente, i Ferragnez sono tornati ad essere il bersaglio dei più critici del web. C’è chi chiede “Necessarie queste foto? Bah”, e ancora “Vergogna siete una mamma e un papà”. Poi c’è anche chi scrive: “Che vergogna da due genitori.…ahhhh scusate state dimostrando di essere liberi!!! Poveri figli“.

Una valanga di polemiche senza fine. Si legge ancora sotto la foto postata da Federico: “A questo punto, mettetela su OnlyFans”, “Lo fate solo per esibizionismo”, per poi terminare con chi chiede sarcasticamente: “Pronti per il terzo figlio?”.

Le critiche si concentrano sul loro essere genitori, soprattutto per il fatto che a St. Moritz con loro c’erano anche Leone e Vittoria. Fuori dall’hotel, dopo una giornata trascorsa sulla neve, Fedez e Chiara Ferragni si mostrano anche insieme ai due figli sul divano, mentre si rilassano guardando la televisione.

