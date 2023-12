Nonostante l’avanzare dell’età, Gianni Morandi è ancora una forza della natura: arriva anche un augurio speciale.

Se viene definito come “L’eterno giovane”, ci sarà pur un motivo: con una forma fisica eccellente alla veneranda età di 79 anni – compiuti ieri lunedì 11 dicembre – Gianni Morandi deve dire grazie all’attività fisica che non lo ha mai abbandonato.

Gianni Morandi compie 79 anni

In occasione del suo 79esimo compleanno, nella giornata di ieri Gianni Morandi ha scritto su Instagram: “Oggi sono 7.9, c’è ancora il 7 davanti!”. A corredo, una foto che lo ritrae sorridente anche se con la mano destra (senza fascature) visibilmente lesa dalle cicatrici dell’ultimo incidente.

Nel 2021, infatti, un’incidente domestico gli aveva provocato gravi ustioni agli arti anteriori, soprattutto alla mano destra. Il suo ciclo di guarigione sembra essersi concluso lo scorso ottobre, quando il cantautore si è mostrato sui social con la mano fasciata, destando preoccupazione tra i fan. In un commento aveva spiegato di dover risolvere “qualche piccolo problema”.

Gli auguri in diretta di Fiorello

Per l’occasione, a fargli gli auguri è stato l’inimitabile Rosario Fiorello che, durante la puntata di VivaRai2!, ha chiamato in diretta Gianni Morandi intonando il brano “Apri tutte le porte”, brano che il cantautore che ha portato al Festival di Sanremo nel 2022.

Mostrando alla telecamera il viso di Morandi in videochiamata, annuncia la sua presenza in collegamento iniziando a cantargli un bel “Tanti auguri a te”. Poi, chiedendogli come avrebbe festeggiato la giornata, Gianni risponde: “Adesso vado a fare 2-3 km di corsa”.

Gianni Morandi e il suo amore per lo sport

Effettivamente, Gianni Morandi non ha mai smesso di dedicarsi allo sport, neppure con l’avanzare dell’età. Anzi, è stato proprio il tempo che score inesorabile a spingere il cantautore a continuare la sua corsa, quotidianamente.

Letteralmente, Morandi nella sua vita ha partecipato a 13 maratone, di cui quattro a New York. Sono state tantissime le mezze maratone, ma una delle corse più virali fu quella sul lungomare di Sanremo, mentre cantava Apri tutte le porte.

Alla Gazzetta Active, lo stesso Gianni Morandi ha rivelato: “Corro tra i 25 e i 30 km a settimana a San Lazzaro di Savena, dove vivo, per preservare le ginocchia corro su un percorso misto composto di erba e sterrato”.

Poi ha aggiunto: “Asfalto e cemento preferisco evitarli. Generalmente mi alleno da solo perché difficilmente riesco a mettermi d’accordo con qualcuno; capita ogni tanto di correre con un amico, però non è facile trovare un orario che vada bene a entrambi, ognuno ha la sua vita e la sua routine”.

Riproduzione riservata © 2023 - NM