Si accende la tensione tra i followers di Instagram, dopo gli ultimi scatti pubblicati dallo stesso Gianni Morandi: come sta adesso?

Panico da parte dei fan di Gianni Morandi, che di recente hanno assistito ad un suo tragico incidente domestico che gli ha provocato qualche infortunio. A due mesi dall’ultimo post in cui annunciava la sua pausa dai social, il cantante ritorna su Instagram. A destare preoccupazione però, sono le ultime foto che mostrano la sua mano destra fasciata.

Le immagini che hanno allarmato i fan

Nel 2021, un’incidente domestico aveva provocato a Gianni Morandi gravi ustioni agli arti anteriori. Il ricordo di quell’episodio ritorna alla mente dei fan, dopo le ultime foto postate. Dopo le immagini pubblicate nei scorsi giorni durante la partita Bologna-Sassuolo, le ultime hanno allarmato il pubblico social.

Nell’immagine postata su Instagram, infatti, Morandi si mostra con la sua mano destra fasciata. Sono stati numerosi che, notando chiesto “piccolo” dettaglio, hanno voluto commentare il post mostrando preoccupazione.

Molti hanno commentato il post mostrando vicinanza: “Ciao Gianni come stai cosa è successo alla tua mano come mai ancora fasciata?”, “Perché la mano è nuovamente fasciata?”. Ancora si leggono messaggi come “Hai ancora la mano fasciata Gianni mi dispiace” e “Gianni ma la mano? Come sta?“.

Come sta Gianni Morandi?

A rispondere ai fan allarmati, è stato lo stesso Gianni Morandi che ha presto rasserenato gli animi turbati. “Abbiamo risolto qualche piccolo problema. Un caro saluto”, scrive senza fornire ulteriori dettagli.

Anche se la curiosità resta viva tra i followers, ora è certo che non sia successo nulla di grave.

Riproduzione riservata © 2023 - NM