Ospite a Radio Italia, Laura Pausini racconta alcuni spassosi aneddoti vissuti con sua figlia, ormai super critica della sua carriera.

Una vita sotto i riflettori e sotto il giudizio del grande pubblico. Ma ad oggi, quello che più importa è il giudizio di sua figlia. E’ così che Laura Pausini racconta un divertente episodio accaduto con sua figlia Paola, di 10 anni, da sempre cresciuta dietro i backstage dei genitori.

La figlia di Laura Pausini: “Mamma stai andando malissimo”

Con una mamma conosciuta come la Pausini e il padre Paolo Carta, che nella vita fa il chitarrista, la piccola Paola non ha potuto fare a meno di diventare un’esperta di musica. Ma non solo: convinta di saperne quasi più dei suoi genitori, si cimenta nel ruolo di critico musicale dando spesso dei duri giudizi.

Come racconta in intervista a Radio Italia, ospite di Manola Moslehi, Laura Pausini parla di sua figlia dicendo: “Adesso che è un po’ più grande e vede i numeri, gli streaming, queste cose qui, mi fa: ‘Mamma, stai andando malissimo’“.

Sotto il duro giudizio di Paola

A soli 10 anni, Paola quindi si occupa di controllare i numeri delle vendite di sua madre e la bacchetta anche quando questi non procedono secondo i piani. La sua curiosità su ciò che gira intorno alla carriera di Laura è incredibile.

“Mi chiede: ‘Non ho capito se sei famosa o no’. Secondo voi come glielo dico? Vado lì e le dico ‘sì, sono famosa, sono la divina’. Le dico di chiedere al padre”, racconta Laura Pausini divertita.

A far divertire il pubblico social, è un video pubblicato dalla cantante su TikTok. Tra i commenti si legge: “Dille che sei abbastanza ricca per questa generazione e la prossima”, mentre c’è chi, con un pizzico di cattiveria, scrive: “La figlia ha capito tutto”.

