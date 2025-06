Naike Rivelli commenta con sarcasmo e ironia il gossip che coinvolge Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, sollevando una questione sui legami tra celebrità.

Naike Rivelli, figlia della celebre Ornella Muti, ha deciso di intervenire con una buona dose di sarcasmo e ironia sul recente gossip che vede protagonisti Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. La conduttrice svizzera è stata infatti immortalata in un momento di intimità con l’imprenditore, una notizia che ha subito fatto il giro del web e delle riviste di settore.

Naike, con il suo consueto stile pungente, ha voluto dire la sua, ponendo l’accento su un aspetto spesso trascurato: perché le celebrità non vengono mai viste in compagnia di persone comuni? Questa riflessione ha acceso un dibattito sulla natura dei rapporti all’interno del mondo dello spettacolo.

Il commento di Naike Rivelli su Instagram

Naike Rivelli ha scelto Instagram come piattaforma per esprimere il proprio punto di vista sulla vicenda, sorprendendo i suoi follower con un intervento diretto e ironico. Ha raccontato di aver appreso la notizia del bacio tra Michelle e Nino Tronchetti Provera mentre navigava sui social. Con ironia, Naike ha detto: “Grazie alla signora Michelle Hunziker, ho scoperto che esiste un altro Tronchetti Provera”.

Questo commento denota la sua capacità di affrontare il gossip con leggerezza, senza prendersi troppo sul serio. La figlia di Ornella Muti ha sottolineato anche come, nonostante sia figlia di celebrità, non frequenti molto il mondo dello spettacolo, preferendo una vita più riservata.

La frecciatina di Naike: celebrità e gente comune

Continuando la sua riflessione, Naike Rivelli ha lanciato una frecciatina sulle dinamiche amorose delle grandi celebrità. Ha osservato che raramente le star vengono sorprese in atteggiamenti affettuosi con persone comuni, come un panettiere o un idraulico. “Non è strano… Michelle Hunzi che è un nuovo amore, il bacio con Nino Tronchetti Provera”, ha commentato, per poi aggiungere che “queste grandi celebrità non è strano che non si trovano mai per caso sgamate a baciare una persona normale”. Con questa osservazione, Naike ha voluto sottolineare come le celebrità tendano a frequentare solo persone del loro stesso ambiente, ignorando altre possibili connessioni.

Michelle Hunziker – notiziemusica.it

Il messaggio di Naike

Naike Rivelli ha poi concluso il suo intervento con un messaggio a favore dei lavori umili, spesso sottovalutati. Ha affermato che dietro professioni come quella del panettiere o dell’idraulico si celano “grandi uomini”, suggerendo che il valore di una persona non dipende dalla sua posizione sociale o lavorativa.

Questo messaggio ha trovato eco tra i suoi follower, molti dei quali hanno apprezzato la sua capacità di andare oltre le apparenze e di valorizzare le persone per ciò che sono realmente. Con il suo stile provocatorio e al contempo riflessivo, Naike Rivelli ha saputo trasformare un semplice gossip in un’occasione per lanciare un messaggio di inclusione e rispetto verso tutte le categorie sociali.