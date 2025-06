Il nuovo progetto cinematografico di Marco Risi: un film dedicato alla vita e alla solitudine di Vittorio Cecchi Gori, tra successi e caduta.

Marco Risi, noto regista italiano, sta lavorando a un film che ripercorrerà la vita di Vittorio Cecchi Gori, il celebre produttore cinematografico, oggi 83enne. Questo progetto si concentra non solo sui successi e le difficoltà affrontati da Cecchi Gori nel corso della sua carriera, ma anche sul tema dell’isolamento che lo ha colpito negli ultimi anni.

Secondo Risi, pochi gli sono rimasti accanto dopo che è “caduto in disgrazia“. Attraverso questo film, il regista intende esplorare la parabola di un uomo che, nonostante la generosità e il buon cuore, ha conosciuto la solitudine.

Il progetto di Marco Risi e l’isolamento di Cecchi Gori

Marco Risi ha condiviso in un’intervista a Il Messaggero la sua visione del film, sottolineando come Vittorio Cecchi Gori sia stato un uomo “generoso e buono” che ha vissuto eventi straordinari, sia positivi che negativi.

Rimasto solo negli anni recenti, Cecchi Gori ha visto ridurre drasticamente il numero delle persone a lui vicine. Risi ha descritto come “quando era all’apice del successo, lo assediavano tutti, ma una volta finito in disgrazia, vicino a lui siamo rimasti in pochi”. Questa riflessione sull’isolamento è destinata a essere il cuore pulsante del film, offrendo uno sguardo intimo sulla vita del produttore.

Sul fronte del casting, Marco Risi ha già alcune idee per il ruolo principale. Il regista ha menzionato attori come Elio Germano o Claudio Santamaria come possibili interpreti di Cecchi Gori. Inoltre, ha considerato l’idea di coinvolgere Giorgio Panariello, sottolineando come, nonostante il suo talento comico, possa esprimere anche una vena drammatica.

Il film includerà anche personaggi fondamentali del passato di Cecchi Gori, tra cui l’ex moglie Rita Rusic, la cui presenza è ritenuta essenziale per raccontare quel periodo. Risi ha dichiarato che con il suo talento creativo e imprenditoriale, Rusic ha contribuito in modo significativo al successo della casa di produzione della famiglia negli anni Ottanta e Novanta.

Rita Rusic nella trasmissione Tv ‘Porta a Porta’ – notiziemusica.it

Esclusioni significative dalla sceneggiatura

Nonostante il suo ruolo di rilievo nella vita di Cecchi Gori, Valeria Marini non comparirà nella sceneggiatura, scelta che Risi ha spiegato chiaramente. Al contrario, il film includerà figure come Maria Grazia Buccella, il primo amore di Cecchi Gori, e una studentessa del Centro Sperimentale incontrata in tarda età.

Questi elementi narrativi offriranno un quadro più ampio e profondo della complessa personalità di Cecchi Gori, delineando un percorso di vita ricco di successi e sfide personali. Attraverso queste vicende, il film di Risi mira a restituire la complessità di un uomo che ha segnato la storia del cinema italiano.