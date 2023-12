Tramite un video condiviso sulle storie, l’ex allievo di Amici allude nuovamente al noce moscata gate.

Wax si è collocato tra i protagonisti del talent di Maria De Filippi durante la scorsa edizione. L’artista, allievo di Arisa, ha attirato l’attenzione su di sé in più occasioni, spesso portandosi al centro delle polemiche. Dopo aver concluso il percorso nella scuola di Amici, Wax ha ufficialmente dato il via alla sua carriera indipendente e di recente ha pubblicato anche un nuovo singolo, che ha presentato proprio nello studio di Amici. In queste ore il cantante è tornato nuovamente al centro dell’attenzione mediatica.

Il video con la noce moscata

A quasi un anno dai fatti che avevano sconvolto la casetta di Amici 2022, Wax è ritornato sullo scandalo provocato dalla noce moscata, la spezia incriminata che gli ormai ex allievi avrebbero sniffato durante i festeggiamenti della notte di Capodanno.

Ieri sera, Wax ha pubblicato un video nelle storie del suo profilo Instagram, nel quale consiglia ai followers di divertirsi a Capodanno, riferendosi, appunto a quello passato nella casetta del talent lo scorso anno. “Se non sapete cosa fare a Capodanno, è consigliabile. Dà effetti stupefacenti“, ha detto mostrando un vasetto contenente la spezia incriminata. Dopodiché, prevedendo le possibili critiche, ha concluso con un secco “Ironia“.

I fatti dello scorso anno

Lo scandalo “noce moscata“, così ribattezzato sui social, ha avuto inizio nella puntata di Amici andata in onda dopo Capodanno. Gli allievi erano stati puniti per aver dimostrato un comportamento non consono durante la notte del 31 dicembre. Ad aver subito maggiormente le conseguenze delle azioni perpetuate sono stati Tommy Dali e Valeria Mancini, ai quali è toccata poi l’eliminazione. Alcune voci avevano parlato della presunta presenza in casa di noce moscata che, sempre secondo alcune indiscrezioni, alcuni ragazzi avrebbero utilizzato per “sballarsi”. Tuttavia le voci non sono mai state confermate né smentite dal programma o dalla produzione. Dopo alcune settimane di tensioni all’interno del programma, il caso era stato archiviato per lasciare lo spazio alle sfide finale del Serale.

