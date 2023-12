Dopo più di un anno il dj e producer è tornato a farsi vivo sui social per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute.

Nel dicembre del 2021 Gigi aveva scritto sui social: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo“. Da allora il dj era praticamente sparito, facendosi sentire solo sporadicamente. L’ultimo post infatti risaliva a novembre 2022.

Gigi d’Agostino e il ritorno sui social

Venerdì 8 dicembre l’artista ha pubblicato su Instagram una foto di un suo primo piano in bianco e nero accompagnata da una semplice scritta: “Buonasera”. Dopo pochi secondi il post è stato preso d’assalto dagli affezionatissimi fan che lo hanno sommerso di commenti del tipo: “Che bello vederti, spero tu stia bene/ Trovare questa foto oggi, è il giorno più bello del 2023/ Eccolo, il mio capitano/ Questo si può considerare uno splendido regalo di Natale anticipato/ Dacci tue notizie ti prego”.

Gigi ha poi deciso di rispondere ad un commento lasciato da DJ Ralf che gli chiedeva come stesse: “Va molto meglio, grazie”. La risposta è stata chiaramente riempita di cuori e di affetto da tutti i fan che non vedevano l’ora di leggere queste parole.

La malattia di Gigi D’Agostino

A dicembre 2021 il dj aveva comunicato al mondo la sua malattia con queste parole: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore. Tanto Amore. Gigi.”

Poi a gennaio 2022 Gigi aveva pubblicato un nuovo post con cui cercava di trasmettere forza e speranza: “Spero che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza. Un abbraccio di cose belle a tutti voi. Grazie per i vostri pensieri”. A novembre 2022 un’ultima foto, in cui finalmente si mostrava sorridente. Poco dopo, a dicembre dello scorso anno, i suoi fan si sono radunati sotto la sua casa d’infanzia e hanno organizzato un flash mob per festeggiare il suo 55esimo compleanno.

Riproduzione riservata © 2023 - NM