Mercoledì 27 dicembre alle ore 12.00 hanno preso il via le iscrizioni per il gioco ufficiale del Festival.

Il gioco che interessa milioni di appassionati si svolgerà dal 6 al 10 febbraio 2024, in parallelo alla settimana del Festival di Sanremo. Dopo essere state rese note le quotazioni dei cantanti, si sono aperte le iscrizioni per partecipare alla prossima edizione del game.

Alla base del gioco vi è la creazione di una squadra di cantanti, ognuno dei quali è caratterizzato da una determinata quotazione. Il numero massimo di baudi (la moneta virtuale del gioco) spendibili è 100, ed ogni artista vince o perde punti sulla base di bonus e malus previsti dal regolamento. Ma vediamo più nel dettaglio il funzionamento.

Il regolamento

Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi per poter acquistare 5 artisti in gara.

per poter acquistare 5 artisti in gara. È necessario schierare una squadra di 5 artisti , uno dei quali eletto capitano.

, uno dei quali eletto capitano. La squadra dovrà essere iscritta entro lunedì 5 febbraio 2024 alle 23.59

Bonus e malus saranno applicati a partire dal primo minuto di inizio del Festival e il gioco finirà con il termine della diretta l’ultima serata. Quelli riferiti al capitano della squadra, nell’ultima puntata saranno raddoppiati.

Se non specificato, bonus e malus si riferiscono ad azioni compiute dagli artisti sul palco o nella platea dell’Ariston.

Nella serata dedicata alle cover saranno considerate valide anche le azioni degli ospiti che si esibiranno con gli artisti.

saranno considerate valide anche le azioni degli ospiti che si esibiranno con gli artisti. Se un artista non potesse esibirsi e venisse utilizzata un’esibizione registrata, bonus e malus saranno assegnati alla registrazione stessa.

Vince chi avrà totalizzato il maggior numero di punti.

Bonus e malus

Bonus e malus hanno un peso consistente nell’assegnazione dei punteggi. Qui puoi consultare nel dettaglio tutte le variabili.

Al vincitore del Festival sono assegnati 100 punti, all’ultimo 30. Ai classificati nel mezzo verrà dato un punteggio variabile in base alla posizione conquistata.

I “bonus Amarcord” premiano le iniziative più disparate: 5 punti con gli occhiali da sole, 10 per chi twerka, 20 per chi ruba un oggetto ad uno spettatore, 25 per chi invece improvvisa una spaccata, e tanti altri ancora…

Quanto valgono i cantanti in gara?

Per l’edizione del Fantasanremo 2024, le cantanti più quotate, dal valore di 23 baudi ciascuna, sono Angelina Mango, Annalisa, Alessandra Amoroso ed Emma. 22 per i The Kolors, Geolier, Dargen D’Amico, Negramaro.

A seguire, 21 baudi per Sangiovanni, Mahmood, Diodato, Mr. Rain. 20 per Alfa, Renga e Nek, Ghali, Il Volo, Fiorella Mannoia. 19 a La Sad, Rose Villain, Gazzelle, Irama, Fred De Palma; 18 invece per Fred De Palma, i Ricchi e Poveri, Loredana Bertè.

Infine, 17 baudi per Big Mama, Maninni, Il Tre; 16 per i Santi Francesi, Clara e BNKR44.

Ecco il post ufficiale delle fantaquotazioni.

Riproduzione riservata © 2023 - NM