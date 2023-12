In un’intervista per Grazia, Emma Marrone tocca il tema, ancora molto dibattuto, della libertà femminile di mostrarsi senza veli.

Emma Marrone, che vedremo salire sul palco dell’Ariston a febbraio, è stata intervistata da “Grazia” e si è lasciata andare ad alcune riflessioni sulla libertà femminile.

A trentanove anni compiuti, la cantante si sente una donna libera di essere se stessa e risponde alle critiche difendendo per sé e le colleghe (tra le quali Elodie), la libertà di potersi mostrare senza veli.

L’importanza della libertà per Emma

Durante il corso dell’intervista, è stato fatto cenno al fatto che molte donne non hanno un bel rapporto con il proprio corpo, ed è stato chiesto ad Emma cosa ne pensasse al riguardo.

“Sono una persona libera di essere come sono e di mostrarmi come voglio. Vorrei che la stessa libertà l’avessero tutte“, ha risposto in maniera schietta la cantante salentina. Facendo riferimento alle star d’oltre oceano, ha spiegato: “In America sul palco con un microbody c’è Christina Aguilera ma anche Beyoncé. Non si vergognano dei loro corpi, sono artiste“. E ancora qualche esempio “Patty Pravo si esibiva con le camicie aperte sul seno, Renato Zero in calzamaglia come David Bowie, Loredana Bertè e Tina Turner portavano gonne cortissime”.

Riferendosi a tutte le critiche che ultimamente hanno investito lei e alcune colleghe ha detto: “Secondo me stiamo regredendo“. Si è poi schierata in difesa di Elodie, i cui look suscitano sempre diversi commenti negativi, e di tutte le donne: “Adesso criminalizzano Elodie o me per una culotte o perché metto i cerotti sul seno. Dove sta la libertà di esprimersi anche attraverso il corpo? Forse il problema è che molti hanno paura delle donne che finalmente si mostrano come mamma le ha fatte.”

“I miei colleghi maschi sono liberi di stare a torso nudo e mostrare i capezzoli, mentre i nostri vengono censurati. Continuiamo a fare differenze tra il corpo maschile e femminile, e noi siamo sempre la cosa da nascondere“, ha concluso poi in maniera provocatoria.

Ecco il volto di Emma sulla copertina di “Grazia” per questa settimana.

