Duna Sanchez, artista spagnola accusata di aver plagiato “Il bene nel male” di Madame, sostiene di non aver mai sentito quella canzone.

Qualche giorno fa, tramite le sue storie Instagram, Madame ha accusato la collega spagnola di aver plagiato il suo pezzo “Il bene nel male”. La canzone di Duna Sanchez si chiama “CAPRICHO” ed in effetti, ascoltandola, ci sono pochi dubbi: sembra proprio la cover spagnola del brano di Madame.

Adesso la rapper ha replicato alle accuse di plagio sostenendo di non aver mai ascoltato la canzone di Madame. Sarà vero?

Madame e le accuse di plagio

Su Instagram, Madame ha condiviso il brano della rapper spagnola scrivendo: “Questo è un plagio fatto a modino. Forse avrei cambiato giusto due o tre notine, o anche una parolina, o magari la base… Comunque, per tutti gli amici che me l’hanno fatto notare, non c’è nessuna autorizzazione quindi si tratta di un plagio vero e proprio“.

Duna Sanchez replica alle accuse di plagio

Nelle scorse ore è arrivata la replica di Duna Sanchez: la rapper spagnola è stata raggiunta a Barcellona dall’inviato de Le Iene Stefano Corti. La cantante ha negato di aver copiato il brano di Madame ed anzi ha detto: “Sono un’artista spagnola e nella mia vita non ho mai ascoltato artisti italiani”.

Corti allora le chiede: “Secondo te è possibile che il tuo produttore abbia copiato la canzone di Madame?”, ma lei ha negato anche questa possibilità. Duna Sanchez sostiene infatti che il suo brano sia stato scritto e cantato senza alcun supporto autoriale e che la base sia una creazione originale del suo producer.

Madame

“CAPRICHO nasce chiudendomi in studio con tanta voglia di lavorare. E cantando e scrivendo quello che ho scritto. Così è nata Capricho. Chi l’ha scritta? Io. La musica invece è del mio produttore“- sostiene la rapper. Qualcosa però deve essere successo: la sua canzone e quella di Madame sono identiche sono tutti i profili.

