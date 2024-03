Il brano “CAPRICHO” della rapper Duna Sanchez è identico a “Il bene nel male”: Madame sostiene di essere stata plagiata.

Madame è davvero arrabbiata: sui social ha accusato la collega di plagio. Ascoltando “CAPRICHO” della rapper Duna Sanchez, infatti, è subito evidente che si tratti si di una cover spagnola di “Il bene nel male“, brano di Madame. Peccato però che però la cantante non abbia mai autorizzato Sanchez a copiare il suo pezzo.

Madame e le accuse di plagio

Madame ha ricevuto moltissime segnalazione da parte dei suoi fan secondo i quali le due canzoni sarebbero identiche. La cantante ha quindi deciso di pubblicare una storia Instagram in cui ha condiviso il brano di Duna Sanchez ed ha scritto: “Plagio fatto a modino.”

Madame credit LScotti

“Forse avrei cambiato giusto due o tre notine, o anche una parolina, o magari la base.” – prosegue Madame – “Comunque per tutti gli amici che me l’hanno fatto notare non c’è nessuna autorizzazione quindi si tratta di un plagio vero e proprio“.

Il plagio di Duna Sanchez

Duna Sanchez è un’artista spagnola con una sola canzone all’attivo: si tratta proprio di “CAPRICHO“, il brano che ha plagiato la canzone di Madame. Forse la rapper pensava che il suo gesto sarebbe rimasto impunito e che nessuno si sarebbe accorto della somiglianza tra i due brani, ma evidentemente le è andata male.

Per legge è sempre consentito l’utilizzo di un sample (un piccolo estratto) di un altro brano, che può essere liberamente inserito nelle proprie canzoni. Tuttavia, in questo caso le cose stanno diversamente: le due canzoni sono davvero identiche.

“CAPRICHO” e “Il bene nel male” hanno infatti la stessa melodia, lo stesso groove e perfino lo stesso testo. Si tratta perciò di un vero e proprio plagio che potrebbe avere, per l’artista spagnola, serie conseguenze legali.

Riproduzione riservata © 2024 - NM