È venuta a mancare Gabriella Sturani, ex compagna di Vasco Rossi e mamma di Lorenzo, figlio maggiore del cantautore.

Gabriella Sturani è morta a 57 anni. Lei e Vasco Rossi hanno avuto una relazione durata circa un paio d’anni nei primi anni ’80, poi, ad appena 16 anni, Gabriella è rimasta incinta di Lorenzo e la relazione fra i due si è interrotta. Vasco ha conosciuto il figlio solo 13 anni più tardi. A lei il rocker ha dedicato la canzone “Gabri”. Sui social il cantautore le ha rivolto un ultimo saluto.

Il messaggio di Vasco Rossi su Instagram

Su Instagram, Vasco scrive: “Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me. Caro Lorenzo tua mamma sarà sempre VIVA nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte… Ti sono vicino… E ti voglio bene“. Nel post il cantautore ha condiviso tante foto di Gabriella e di suo figlio Lorenzo.

La storia tra Vasco e Gabriella Sturani

In un’intervista rilasciata nel 2013 a Vanity Fair, Gabriella Sturani aveva parlato della sua storia con Vasco Rossi. “Avevo 13 anni quando ho conosciuto Vasco.” – racconta – “Ero con mia cugina in un locale di Rimini con un gruppo di amici: uno di loro conosceva Rossi. Ma era l’estate del 1980“.

La relazione tra i due sarebbe iniziata solo 3 anni più tardi, nel 1983, e sarebbe durata per circa due anni. A porre fine alla love story, la gravidanza di Gabriella: “Per Vasco non era il momento per diventare padre.” – ha raccontato lei.

Vasco Rossi

Nonostante questo, il rocker e la sua ex compagna sono sempre rimasti in ottimi rapporti: “Rossi è il numero uno. C’è sempre stato e ci sarà sempre, è il padre di mio figlio“. Vasco infatti non ha mai dimenticato questo amore adolescenziale e le ha dedicato una canzone intitolata proprio “Gabri“, contenuta nell’album “Gli spari sopra” del 1993.

Riproduzione riservata © 2024 - NM