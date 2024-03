Dopo la rottura con Chiara Ferragni, Fedez ha deciso di consolarsi con un acquisto decisamente costoso: una Ferrari Roma, la prima in Italia.

Fedez ha sempre avuto una grande passione per le auto, ma questa volta ha proprio esagerato. Ieri infatti, nelle sue storie Instagram, il rapper ha mostrato ai followers il suo ultimo acquisto: si tratta di una macchina extra lusso, la Ferrari Roma Spider, tra l’altro la prima ad essere consegnata in Italia.

Le storie di Fedez con la Ferrari

Nei video caricati su Instagram, Fedez è in compagnia di suo padre, Franco Lucia. Nelle prime immagini si vede infatti il papà del rapper seduto accanto ad una Ferrari coperta da un velo rosso. Federico dice: “Guardalo lì Franco, seduto da due ore! Perchè lo sai che la guiderai più tu di me“. Il papà risponde sorridendo: “Questo è poco ma sicuro!”.

Poi il drappo rosso viene sollevato ed ecco svelato il bolide nascosto sotto: una Ferrari Roma Spider, con tettuccio reclinabile. L’auto non è rossa, ma di un elegante celeste retrò. “La prima consegnata in Italia” – ci tiene a sottolineare Fedez. Poi commenta: “Una bellezza, possiamo dirlo?“. Il costo di questa macchina extra lusso è di 250mila euro, optional esclusi.

Lo scambio di battute con il papà

Sembra però che ad essere veramente interessato alla macchina non sia Fedez, ma suo padre Franco. “L’ho configurata io per te“- esordisce infatti il papà. “Per me vero non per te” – è la risposta ironica di Federico. Allora Franco ammette sorridendo: “Per me e anche per te“.

Poco dopo il papà del rapper viene ripreso dal figlio mentre, seduto comodamente al volante, esce dal garage per collaudare il mezzo. Per Fedez questa non è la prima Ferrari: nel 2022, insieme alla moglie Chiara Ferragni, aveva acquistato una Ferrari ibrida, anche in quel caso sfoggiata con orgoglio sui social.

Riproduzione riservata © 2024 - NM